Se de historiske bildene: Kongeparet kjørte i «Frihetsbilen» gjennom Oslo

I år ble det ikke noe barnetog foran slottet. I stedet kjørte kongeparet i selve «Frihetsbilen» gjennom Oslo sentrum og østkanten.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Kongeparet kjørte overraskende gjennom hovedstadens gater 17. mai i selve «frihetsbilen». Foto: Ketil Blom Haugstulen

– Det er første gang og sånn sett historisk. Vi opplever dette som en unik begivenhet, men vi kjenner ikke fremtiden, sier Tor Bomann-Larsen, forfatter av åttebindsverket om kongehuset etter 1905.

– Hvor unikt dette blir i historisk perspektiv, må vi vente og se hvor mange pandemier vi får fremover. Det er mer sannsynlig med pandemi enn en invasjon, for å si det sånn, legger han til.

Kongefamilien overrasket alle da de søndag ettermiddag kjørte nedover Karl Johan i åpne biler og vinket til folket for å delta i 17. mai-feiringen.

Smittevernhensyn gjorde at kongehuset ikke kunne informere på forhånd om kjøreturen gjennom hovedstadens gater.

Kronprinsparet kjørte bak kongeparet i Af, en Lincoln Continental, gjennom Karl Johan til Oslo øst. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Samme bil kjørte kongen i 1945

Les også: – Uvirkelig og skremmende situasjon

Kongeparet kjørte i den ikoniske A1, Buick Roadmaster, fra 1939. Det er bilen som brakte kong Haakon Vll, kronprinsesse Märtha og barna gjennom de samme gatene 7. juni 1945 da de kom hjem til Norge etter frigjøringen.

Bilen ble sist brukt i offisiell sammenheng da kronprins Haakon ble myndig i 1991, samt ved signingen av kong Harald og dronning Sonja samme år. Den ble også benyttet under innspillingen av filmen «Max Manus» i 2008.

I år ble det ikke barnetog forbi Slottsplassen. I stedet tok kongefamilien turen ut i byen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Kronprinsparet kjørte bak i A5, en Lincoln Continental som ble brukt både under kongeparets bryllup i 1968 og i kronprinsparets bryllup i 2001.

Den «hemmelige» turen gikk gjennom Grønlandsleiret til Grünerløkka, Kampen, Tøyen via Sofienberg sykehjem på østkanten og til Ullevål sykehus hvor de hilste på pasienter og ansatte.

Deretter kjørte kongefamilien Kirkeveien og Bygdøy allé til Bygdøy kongsgård, hvor det var privat lunsj for den nærmeste kongefamilien.

Kongeparets «hemmelige» tur gjennom byen 17. mai gikk blant annet til Ullevål sykehus hvor de hilste på pasienter og ansatte. Foto: Lise Åserud

Mange fikk glimt av kongefamilien

Les også nyttårstalen: Av og til er ikke livet til å holde ut

Hovedstadens gater var tomme sammenliknet med det tradisjonelle folkehavet på nasjonaldagen. Men mange fikk likevel et heldig glimt av kongefamilien, som vinket til folk langs veiene.

Bomann-Larsen sier at Kongens bil ikke har vært ute og kjørt på lenge, og at det er veldig spesielt at den ble brukt.

– Begge bilene er ikoniske, men da ganske særlig den første. Det er hyggelig at de har kjørt ned Karl Johan i åpen bil. Jeg håper Kongen vil bruke denne bilen, selve «Frihetsbilen», også ved Stortingets åpning fordi det er den konstitusjonelle kjøreturen, sier han.

– Det at de kjører over Kampen, er det god tradisjon for. Kong Haakon gjorde gjerne også det, og la turen innom østkanten ved store anledninger.

– Da han fylte 80 år, satt han til og med alene og vinket i åpen bil i regnvær opp gjennom Grünerløkka og Kampen, sier Bomann-Larsen.

Kong Haakon kjørte over Kampen da han fylte 80 år. I dag svingte også kongefamilien oppom strøket. Foto: TERJE PEDERSEN

Ap oppfordret til boikott av bryllupet

Monarkiet har ikke alltid stått like sterkt som i dag. En kongelig kjøretur gjennom østkanten før krigen, utløste offentlig debatt.

– Da kronprins Olav giftet seg med Märtha i 1929, kjørte de gjennom de østlige bydeler. Da var det spennende om folk ville møte opp, eller om det ville bli demonstrasjoner fordi Arbeiderpartiet gikk inn for boikott av kronprinsbryllupet. Man skulle ikke vise interesse for bryllupet.

– Men det viste seg at arbeiderklassen var like begeistret som folk på vestkanten- og vel så det, sier Bomann-Larsen.