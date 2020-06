Regjeringen åpner for feriereiser i hele Norden – men bare til Gotland i Sverige

Fra 15. juni kan nordmenn reise på ferie til alle land i Norden, men bare til områder der smittepresset er akseptabelt, varsler statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen åpner delvis for feriereiser i hele Norden. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Alle regioner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag de norske kriteriene. For Sverige er det imidlertid bare Gotland som tilfredsstiller kravene.

– Jeg er klar over at dette er en stor skuffelse for noen. Men restriksjonene er basert på objektive kriterier som er like for alle, sa Solberg på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Vurderes fortløpende

Kriteriene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall, antall innleggelser på intensivavdelinger og hvor stor andel som tester positivt. Det dreier seg også om testregimer og systemer for smittesporing og informasjon.

Ett av kriteriene er at det ikke skal være mer enn 20 nye smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere i uken i snitt for de siste to ukene. I Sverige er dette i dag mer enn det dobbelte.

Situasjonen skal vurderes kontinuerlig, og kartet over tillatte områder vil bli oppdatert minst hver fjortende dag, sier helseminister Bent Høie (H).

– Jeg håper at andre områder i Sverige snart har en smittesituasjon som åpner for reiser til disse, sier han.

Basert på tillit

På spørsmål fra pressen på hvordan man skal kontrollere at folk ikke har vært andre steder i Sverige enn på Gotland, svarer statsministeren:

– Vi kan aldri kunne sjekke alle og enhver. Dette er tillitsbasert. Men jeg stoler på at nordmenn nå ser den innsatsen og de forsakelsene mange har gjort, så skal man solidarisk slutte opp om disse begrensningene.

Det vil imidlertid være mulig å være i transitt gjennom Sverige, også på vei til og fra Danmark.

– Men det forutsetter at man ikke stopper og overnatter på veien, sier Solberg.

Danske myndigheter har vedtatt egne nasjonale regler for København-området som nordmenn som reiser til landet, må forholde seg til.

Treningssentre, svømmehaller og skoler

I tillegg til lempingen på reiserestriksjonene åpnes også treningssentre, badeland og svømmehallen på en smittevernfaglig forsvarlig måte fra mandag av.

Det blir også tillatt med arrangementer med inntil 200 personer, men kravet om at arrangør må ha oversikt over deltakerne, blir opprettholdt. 20 personer er fortsatt maksgrense på private samlinger.

I tillegg får høyskoler, universiteter og fagskoler åpne dørene igjen mandag, såfremt de overholder de gjeldende reglene og rådene om smittevern.