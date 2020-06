Flertall for hastebehandling av SVs vindkraftforslag

SV får hastebehandling av sine to forslag om rask gjennomgang av gitte vindkraftkonsesjoner og stans av utbygging der konsesjon kan være gitt på feil grunnlag.

Publisert Publisert Nå nettopp

SV og partileder Audun Lysbakken får hastebehandling av sine to vindkraftforslag. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

NTB

SV-leder Audun Lysbakken sier flertallet for hastebehandling gir en etterlengtet «timeout».

– Vi er glade for at lokalsamfunnene nå får en sjanse til å bli hørt. Dette er en helt nødvendig timeout. Vi må sørge for at lokaldemokratiet får mer å si i disse sakene, sier han.

Ifølge NRK er det ventet at forslaget blir behandlet en av de nærmeste dagene. Det er altså ikke selve forslagets innhold som er vedtatt, bare at det skal hastebehandles. Gjennomgangen vil etter alt å dømme bli gjort av Olje- og energidepartementet.

Forslagene lyder som følger:

* Stortinget ber regjeringen raskt gå gjennom vindkraftkonsesjonene som er gitt, men enda ikke påbegynt, for å finne ut om noen av disse er gitt på feil grunnlag. Det kan være at det i ettertid er avdekket mangler i utredningene eller at det har kommet ny og viktig kunnskap om naturen i området.

* Stortinget ber regjeringen stanse utbyggingen av alle vindkraftprosjekter der konsesjon kan være gitt på feil eller mangelfullt grunnlag.

Lysbakken sier kartleggingen av naturkonsekvensene ved kraftutbygging ikke alltid har vært god nok.

– Det må vi unngå at skjer igjen, konkluderer han.