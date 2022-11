Ekstern granskning: For dårlig håndtering av varslingssaker i Forsvaret

Forsvarets system for håndtering av varslingssaker er for svakt, og sakene blir behandlet for lavt i systemet, framgår det av en ekstern granskningsrapport.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mottok fredag PwCs granskningsrapport om Forsvarets håndtering av varsler.

NTB-Isabel Bech og Steinar Schjetne

– Det er mange i Forsvaret som har gjort et godt arbeid knyttet til mottak, håndtering og videre oppfølging av varslingssaker. Likevel er det noen klare forbedringsområder, sa Gunnar Holm Ringen, leder for PwCs avdeling for gransking & etterlevelse og sikkerhet, da han redegjorde for hovedfunnene i rapporten.

Konsulentselskapet PwC har gransket hvordan Forsvaret håndterer granskningssaker, på oppdrag fra Forsvaret.

Mangler kompetanse og kapasitet

Det er ulik håndtering og behandling av varslingssaker på grunn av Forsvarets omfattende struktur. Det innebærer at risikoen for mangler og feil er for høy, konkluderer han.

Han peker på gradshierarkiet, at mange bor og jobber under samme tak, at det er en mannsdominert organisasjon, og at de har mange lokasjoner som eksempler på særtrekk ved Forsvarets organisering.

I tillegg er det manglende kompetanse og kapasitet for å håndtere slike saker. Til nå har varslingssaker i stor grad blitt behandlet på lokalt nivå, mens PwC mener sakene må håndteres sentralisert.

15 tiltak

Totalt foreslår de 15 tiltak for å bedre varslingssystemet. Blant annet bør det etableres en sentral varslingsenhet, og det må settes av tilstrekkelig med ressurser til dette. Det bør etableres en samlet oversikt over varslingssaker og andre avvik/hendelser for hele Forsvaret, og det må sikres at ansatte med særlig ansvar innen varsling har nødvendig kompetanse.

Rapporten ble overlevert forsvarssjef Eirik Kristoffersen fredag. Den inneholder PwCs vurderinger av Forsvarets system for varsling, saksbehandling fra mottak til konklusjon, samt arbeidsgivers oppfølging i varslingssaker etter at varselet er undersøkt og en konklusjon foreligger.