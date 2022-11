Moren til Tengs-tiltalt: Han kan ikke ha gjort det. Jeg så ham komme hjem.

Politiet mener han drepte Birgitte Tengs. Moren sier derimot at hun så sønnen komme hjem den samme kvelden med rene klær.

Den tiltalte mannen (52) sier han ikke har noe med saken å gjøre.

Da Birgitte Tengs forsvant 6. mai i 1995 var hun i gågaten i Kopervik sentrum. Den siste sikre observasjonen av henne var ti minutter over midnatt. Etter det aner ikke politiet hva som skjer med henne. 17-åringen blir funnet drept halv ti morgenen etter, rundt fire kilometer unna der hun sist ble sett.

52-åringen som nå er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs for 27 år siden sier han ikke var i Kopervik den kvelden. Det er ingen som har sett ham der heller. Politiet kan ikke beviset at han var der. Så hvor var han da Tengs forsvant?

Han nekter for å ha noe som helst med saken å gjøre. Han sier selv han var på jobb i Haugesund den dagen og senere var tilbake i Haugesund og spiste hamburger, bowlet eller var på kino. Han husker ikke helt.

Det er ingen elektroniske spor i saken som kan si noe om hvor han var dagen Tengs forsvant, men påtalemyndigheten mener han drepte Tengs ved Gamle Sundveg på Karmøy den kvelden.

Moren: Så han hjemme

Moren til mannen var i avhør etter at politiet hadde pågrepet sønnen 1. september i fjor og siktet ham for drapet på Tengs. Da moren får vite at sønnen er pågrepet, siktet for drapet på Birgitte Tengs, sier hun at det ikke kan være han.

Stian Bråstein (t.v.) og Stian Kristensen forsvarer den tiltalte mannen.

Hun sier hun så sønnen komme hjem den kvelden. Moren hadde lagt seg og sovnet. Men på et tidspunkt sto hun opp igjen for å drikke vann og så samtidig ut kjøkkenvinduet. Da forklarer hunt at hun så sønnen komme hjem, parkere bilen, gå ut og ned i kjelleren der han bodde.

– Dersom han hadde drept noen burde det ha vært vist på klærne hans. Det var ingen ting på klærne, sa moren.

Hvordan vet du at klærne var rene? spurte etterforskeren.

– Jeg så ham her, sa hun.

Det var moren som vasket klærne hans. Alt var i orden. Klærne var rene. Det var ikke noe, sa hun.

Hun sier hun ikke husker hvor mye klokken var eller hvilke klær han hadde på seg.

– Jeg så ikke på klokken. Var bare glad for at han kom hjem, sier hun.

Tiltalte har i sin egen forklaring i retten sagt at han ikke husker når han kom hjem den kvelden skjebnesvangre natten.

– Men jeg pleide å være hjemme i 02- eller 02.30-tiden i helgene, sa han i retten i forrige uke.

Aktor, statsadvokat Nina Grande i retten i Haugesund.

Moren sier de hørte om det som hadde skjedd i nyhetene dagene etter og at sønnen mente det kunne være en påkjørsel. Dagen etter det igjen, søndag 7. mai, sa han til moren at hun ble drept.

Hvor var Tengs?

Det er svært mye man heller ikke vet om hvor Birgitte Tengs var den skjebnesvangre kvelden, 5. mai 1995.

Det er sikkert at hun rundt klokken 23.40 fikk haik fra Avaldsnes i en rød Volkswagen boble. Hun kjørte med noen andre jenter, og de parkerte i Kopervik sentrum ved et utested som het Costa 23.55.

Etter dette er det flere vitner som sikkert har sett Tengs i gågaten i Kopervik det neste kvarteret. Den siste sikre observasjonen av henne er klokken 00.10 6. mai, utenfor utestedet Torfæus i enden av gågaten i Kopervik. Derfra aner ikke politiet hva som skjer.

– Det er helt umulig å svare på hvor hun går etter dette. Vi vet heller ikke om dette er den siste observasjonen av henne, sa Finn Arve Paulsen, politioverbetjent ved Sørvest politidistrikt i retten.

De vet rett og slett ikke hvor hun gikk ut av gågaten. Venner av henne har sagt at det ikke var uvanlig at hun gikk hjem. Men hun pleide også å haike.

Fra klokken 00.10 til 04.00 er det ingen sikre observasjoner av Tengs. Men da ser en politipatrulje slepespor av blod på Gamle Sundveg fire kilometer lenger unna.

Klokken 0930 finner en bonde som kjører traktor Tengs drept. Politiet antar at hun ble drept mellom klokken 01 og 04 den natten.