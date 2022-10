Riksadvokaten filleristet dommen fra 2002. Mener Viggo Kristiansen må frikjennes for Baneheia-drapene etter 21 år i fengsel.

(Aftenposten) Norge har fått et gedigent justismord. Riksadvokaten mener retten må frifinne Viggo Kristiansen etter drapene i Baneheia for 22 år siden. Selv dro Kristiansen rett til skogs.

Viggo Kristiansen dro på skogstur i Kristiansand etter Riksadvokatens avgjørelse.

Litt over klokken 13 fredag ettermiddag falt ordene som ga Norge et historisk justismord. Riksadvokat Jørn Maurud hadde bestemt seg. Han mener drapsdømte Viggo Kristiansen må frifinnes for drap og overgrep i Baneheia.

– Jeg ber Borgarting lagmansrett frifinne Viggo Kristiansen i gjennåpningssaken, sa Maurud.

Så beklaget han, på vegene av hele påtalemyndigheten den urett som er begått mot Kristansen og hans nærmeste.

– Det er allerede klart for meg at denne saken har fått dypt tragiske konsekvenser, i sær for Kristiansen, som har sonet 20 år i fengsel og blitt frarøvet så mye av sitt liv, sa han.

Kort tid etterpå beklaget politidirektøren. Så beklaget Agder politidistrikt.

Kristiansen gikk rett til skogs

Like etter at Riksavokaten hadde kommet med sin påstand i saken, kom Viggo Kristiansen selv ut av huset i Kristiansand.

43-åringen ønsket ikke å kommentere saken. Han gikk i turklær og inn på en sti like ved huset.

Viggo Kristiansen ønsket ikke kommentere avgjørelsen før han tok en tur i skogen i Kristiansand.

Da hadde riksadvokaten i 25 minutter filleristet dommen fra 2002. Maurud mener Viggo Kristiansen ikke kan knyttes til åstedet der de to jentene ble drept i 2000.

Han mener opplysninger i tiden etter domfellelsen svekker de bevisene som forelå mot Kristiansen da han ble dømt.

– Dette gjelder særlig påliteligheten av de opprinnelige DNA-resultatene og dermed holdepunktene for at mer enn én gjerningsperson var involvert i ugjerningen, sa riksadvokaten.

Radbrekker bevisbildet

Da Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års fengsel i 2002 var et sentralt premiss at DNA-bevis slo fast at handlingen måtte vært begått av flere enn en person.

Men de bevisene holder ikke, mener Maurud. Han slo fast at det ikke foreligger DNA-bevis som tilsier at Kristiansen var en del av handlingene som skjedde i Baneheia.

Dette styrker også et annet sentralt bevis i saken, nemlig Kristiansen telefon. 43-åringen har hele tiden ment at telefonloggen på hans telefon beviser at han ikke kan være skyldig.

Det ble sendt tekstmeldinger og gjort et anrop fra hans telefon i tiden da drapene skjedde.Basestasjonen denne telefonen slo inn på har ikke dekning på det stedet de to jentenen ble drept.

Riksadvokaten mener dataene fra telefonene viser at Kristiansen var, som han selv hele tiden har hevdet, hjemme da drapene skjedde.

Tror ikke på Andersen

Med DNA-beviset borte og en mobiltelefon som beviser at Kristiansen var hjemme dra drapene skjedde, sto riksadvokaten igjen med forklaringen til Jan Helge Andersen. Den ble sentral da retten dømte de to i 2002.

Maurud mener på sin side at man ikke kan legge vekt på hans forklaring.

– Vi står igjen med at det kun er Andersens forklaring som bygger på at Kristiansen er skyldig. Min vurdering er at Andersens forklaring ikke kan tillegges vekt, sa han

Jørn Maurud er riksadvokat.

Sjødin: Ingen overraskelse

Arvid Sjødin, Viggo Kristiansens forsvarer, sa til Aftenposten før avgjørelsen at han var helt sikker på at Kristiansen ville bli frikjent. Og slik ble det:

– Dette er ingen overraskelse. Det er ikke alternativer til dette, men bekreftelsen betyr veldig mye. Så dette er veldig bra, sa Sjødin til NTB etter avgjørelsen.

Han sier han fredag snakket med Kristiansen.

– Han har det bra. Han vil ikke følge avgjørelsen, men vil vente på en telefon, sa Sjødin.

Arvid Sjødin forsvarer Viggo Kristiansen.

Maurud: Ber om gjennomgang

Det som skjedde fredag etterlater svar, men også mange spørsmål. Maurud sier påtalemyndigheten nå har en oppgave foran seg i å vurdere hvordan de kan og skal håndtere Baneheia-saken videre.

– Vi må finne ut hva som gikk galt og hvordan vi kan forhindre at noe slikt skjer på nytt, sier Maurud.

Han har allerede bedt Justisdepartementet om å nedsette et uavhengig utvalg for å gjennomgå saken. Han sier han også vil vurdere behovet for tiltak internt i påtalemyndigheten.

Dømt for overgrep og drap

I 2002 ble Viggo Kristiansen dømt til 21 års forvaring for overgrep, drap og medvirkning til drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). Han nektet da og nekter fortsatt for å ha noe med saken å gjøre.

Kameraten Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han innrømmet drapet på den yngste av jentene, men nektet for å ha deltatt eller medvirket til drapet på den eldste.

Krimteknikere fra politiet i Kristiansand er med på å sikre spor og beviser fra åstedet to dager etter drapet i byen i 2000.

Samtidig hevdet han at Kristiansen var hovedmannen bak begge drapene. Retten trodde på ham.

Andersen ble dømt for drap og overgrep på 8-åringen og medvirkning til overgrep på 10-åringen. Han ble frifunnet for medvirkning til drap på den eldste jenta.

I fjor ble saken gjenopptatt og Oslo-politiet har etterforsket saken på nytt.