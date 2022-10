Tina Brus skattesak er lagt bort

– Skatteetaten har lagt bort saken min. Det betyr at jeg ikke har fått vedtak om endret skatt, sier Tina Bru (H).

NTB

– Skatteetaten har lagt bort saken min. Det betyr at jeg ikke har fått vedtak om endret skatt. Etter at jeg mottok varselet i juni, har jeg hatt dialog med Skatteetaten og hele veien hatt god tro på at dette skulle ordne seg fordi jeg har fulgt regelverket. Det har også Skatteetaten nå konkludert med at jeg har gjort, sier Bru til VG.

Skatteetaten har avsluttet sine kontroller av 290 politikere i pendlerboligsakene. Totalt 33 politikere får økt skatt, som er fire færre enn de som mottok varsel om dette i juni.

I september bekreftet Bru til NRK at hun var blant dem som hadde fått varsel om skattesmell. Skatteetaten mente Høyre-nestlederen ikke hadde betalt nok i leie til foreldrene sine mens hun bodde i en leilighet de eide, mens Bru altså mente at dette var feil.