Stortingspresidenten på støttemarkering for kvinner i Iran: – Deres kamp er også min kamp

Søndag kveld ble det arrangert en støttemarkering til Irans kvinner foran Stortinget.

– Deres kamp er min kamp, sier stortingspresident Masud Gharahkhani, som holdt appell foran Stortinget søndag kveld.

NTB

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sier markeringen er utrolig viktig.

– Både i går og i dag har det vært store internasjonale demonstrasjoner i solidaritet med de unges kamp for demokrati i Iran. Mahsa Amini ble selve symbolet på det mange iranske kvinner opplever, sier Gharahkhani til NTB.

Politiet anslår at det var over 1500 personer til stede på markeringen.

I løpet av de to ukene med voldsomme protester som har fulgt etter at 22-åringen Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i Iran, har minst 92 personer blitt drept, ifølge eksilgruppen Iran Human Rights (IHR).

SVs Marian Hussein var blant dem som holdt appell for de fremmøtte.

Gharahkhani merker seg forskjellen mellom hvordan det er å protestere i Iran og å markere støtte i Norge:

– Vi kan stå utenfor Stortinget i frihet og si det vi har på hjertet – i Iran blir de møtt med kuler og krutt.

Mange hadde med seg flagg og plakater.

Frihet og demokrati

Han vil rette en stor takk til Amnesty som arrangerte søndagens støttemarkering på Eidsvoll plass. Også politikerne Marian Hussein (SV) og Tina Bru (H) holdt appeller, og artisten Astrid S holdt en opptreden.

Gharahkhani er selv født i Iran og kom til Norge som flyktning i 1987.

– Mange av oss som er til stede, ble født inn i den iranske revolusjonen. Revolusjonen skulle gi frihet og demokrati – det skjedde ikke. Ekstremister tok over landet. Seksti prosent av de under 30 år i Iran aksepterer ikke det regimet som er nå. Deres kamp er også min kamp – det er ingenting som er viktigere enn å kjempe for demokrati og menneskerettigheter, sier han.

Mahsa Amini sin kusine, Sonya Aili, tok til tårene under markering til støtte for iranske kvinner foran Stortinget i Oslo.

Engasjement

Stortingspresidenten har vist et stort engasjement for saken til Mahsa Amini og protestene i Iran som har oppstått i kjølvannet av den.

– De som tar kontakt med meg, sier takk for at jeg bruker stemmen min. Det skulle bare mangle. En stortingspresident bør stå opp for frihet og menneskerettigheter, sier Gharahkhani.

Deler av appellen han holdt foran Stortinget var et budskap på farsi, som også kan deles i sosiale medier i etterkant og kanskje nå veien til Iran.

Store folkemengder møtte opp foran Stortinget søndag kveld for å vise sin støtte til iranske kvinner.