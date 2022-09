Lærerstreiken fortsetter. Partene møtes hos Riksmekleren lørdag

Riksmekleren har innkalt partene i lærerstreiken til et nytt møte lørdag etter at et møte med kunnskapsministeren fredag ikke førte fram.

Kunnskapsminister Tonje Brenna og Steffen Handal fra Utdanningsforbundet etter at kunnskapsministeren kalte inn partene i lærerstreiken til møte. Foto: Amanda Iversen Orlich / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) kalte fredag inn partene i lærerstreiken til møte. Etter litt over en time kom de ut – uten å stå nærmere en løsning på konflikten.

Derfor har riksmekler Mats Wilhelm Ruland bedt om et nytt møte.

– Jeg har kalt inn partene til møte i morgen (lørdag) klokken 10, og har alle har bekreftet at de stiller, opplyser Ruland til NTB.

– Løsningen ligger hos partene

– For meg har det vært viktig å understreke at svaret og løsningen på konflikten og streiken fortsatt ligger hos partene, sa Brenna etter fredagens møte.

Ifølge leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal handlet møtet om å orientere statsråden om situasjonen. Men Handal innrømmer at han hadde større forhåpninger.

– Streiken fortsetter

– Jeg gikk til møtet med en forventning om at statsråden kunne bidra til en løsning, men det er ikke lagt fram noe som kan løse konflikten, dessverre. Så streiken fortsetter, sa Handal.

Han sier han ikke ser noen snarlig løsning på streiken etter fredagens møte.

– Det har ikke skjedd noe i møtet som tilsier at vi er nærmere en løsning. Tvert imot er vi der vi var før møtet, sa Handal.

Villige til frivillig lønnsnemnd

KS sier at de er villige til å gå inn i en frivillig lønnsnemnd hvis begge parter er villige til det.

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS mener at partene i lærerstreiken fikk gjort rede for de ulike ståstedene de har i konflikten i møte med kunnskapsministeren.

– Jeg vil oppsummere samtalen som god. Dette er en alvorlig situasjon for elevene, sa Gangsø.

Varsler opptrapping

Utdanningsforbundet varslet fredag at de tar ut 300 nye lærere i streik fra onsdag neste uke.

Dermed vil antall streikende lærere øke til rundt 8.450.

Lærerstreiken har vart siden 8. juni. I tillegg til Utdanningsforbundet har Skolenes landsforbund tatt ut 107 medlemmer og Norsk Lektorlag 89 medlemmer i streik.

Partene møtes lørdag

Partene i lærerstreiken møtes hos Riksmekleren lørdag formiddag, etter at fredagens møte hos kunnskapsministeren ikke førte frem.

– Jeg har kalt inn partene til møte i morgen klokken 10, og alle har bekreftet at de stiller, opplyser riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NTB.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland på vei inn til kunnskapsminister Tonje Brenna fredag ettermiddag. Lørdag møter han partene i lærerkonflikten.

Kunnskapsminister Tonje Brenna etter møtet med partene i lærerstreiken.

Trapper opp streiken

Rundt 8300 lærere er tatt ut i streik, og det er varslet at 100 og 300 nye lærere vil streike fra henholdsvis tirsdag og onsdag neste uke. Streiken har pågått siden begynnelsen av juni, men ble for alvor trappet opp rundt skolestart i august.

Konflikten er helt fastlåst mellom lærerne og deres arbeidsgiver KS. Regjeringen kan gripe inn og stoppe streiken om det er nødvendig, for eksempel hvis streiken går ut over liv og helse.

Dette kalles tvungen lønnsnemnd. Det er ikke blitt brukt tidligere i en lærerkonflikt.