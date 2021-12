Amedia utsatt for alvorlig dataangrep

Natt til tirsdag ble flere av Amedias sentrale datasystemer satt ut av drift. Ingen papiraviser blir publisert onsdag.

Amedia AS har kontor i Akersgata i Oslo. Selskapet ble utsatt for et omfattende dataangrep natt til tirsdag. Ingen papiraviser blir publisert onsdag 29. desember.

NTB

Ingrid Hjellbakk Kvamstø

Publisert For mindre enn 2 timer siden

Det er fordi systemer for publisering av papiravis, annonser og abonnementshåndtering ikke fungerer som normalt, skriver Amedia i en pressemelding.

Kaotisk

– Situasjonen er uklar. Problemene vi opplever, skyldes et eksternt dataangrep mot enkelte av våre systemer. Vi er i ferd med å få oversikt over situasjonen, men kjenner ennå ikke det fulle skadepotensialet. Vi har allerede satt i verk omfattende tiltak for å begrense skaden og for å gjenopprette normal drift så raskt som mulig, sier konserndirektør for teknologi, Pål Nedregotten.

Produksjon av stoff til nettaviser går som normalt til tross for problemene.

Problemene er begrenset til de systemene som administreres av Amedias sentrale IT-selskap, Amedia Teknologi. Amedias andre systemer fungerer som normalt, ifølge pressemeldingen.

– Alle tilgjengelige ressurser jobber nå intenst med å løse problemene og avdekke hvilke skader som er skjedd. Vi beklager de problemene som har oppstått og som på ulike måter rammer våre kunder og ansatte, sier Nedregotten

Personopplysninger

Det er fortsatt uklart om personopplysninger har kommet på avveie. Amedia kan ikke utelukke det, men foreløpig har de ingen sikre opplysninger om at det har skjedd.

– Amedia jobber nå med utgangspunkt i at kundedata kan være kompromittert. Hvis personopplysninger er kommet på avveie, vil berørte bli informert raskest mulig. Dette vil gjelde både kunder og ansatte. Datatilsynet vil i et slikt tilfelle bli varslet om hva som er skjedd og hvordan vi jobber med avbøtende tiltak, sier Nedregotten.

I abonnementssystemet som er blitt angrepet, ligger det navn, adresse, telefonnummer og abonnementsform og -historikk om abonnentene. Andre data som aID-passord, lesehistorikk og opplysninger om bankkort er ikke berørt.

Saken vil bli politianmeldt, ifølge Nedregotten.

I Vestland er fem Amedia-aviser preget av angrepet; Firda, BA, Sogn Avis, Firdaposten og Avisa Nordhordland.

BAs sjefredaktør, Tor Godal, opplyer om at han akkurat har snakket med ansatte som har jobbet hele karrieren i BA. Ingen kan huske at avisen noen gang ikke har kunnet utgi papiravisen.

– Jeg er urolig for hva dataangrepet har å bety for brukerene våre. Det vil vise seg nærmere når amedia får undersøkt situasjonen nærmere, sier han.

Han understreker at leserne fortsatt får nyheter som vanlig på BA.no.

– Hva betyr det for dere å ikke kunne utgi papiravisen?

– Det er synd for vår store skare av trofaste ambonennter som hver morgen gleder seg til å lese papirutgaven av BA. Vi legger masse jobb i å lage en god papriavis, og det er synd at vi ikke får gitt den ut på grunn av en slik forsmedelig hendelse.

Ansvarlig redaktør i Frida, Kai Aage Pedersen, sier at dataangrepet påvirker produksjonen av Firda sin papiravis i morgen.

– Den digitale produksjonen går som normalt, men på grunn av datatrøbbel med papirproduksjonssystemet blir det ikke papiravis i morgen.

Han understreker at det også kan være persondata på avveie.

– Dette jobber vi med for å finne ut av og det vil komme mer informasjon fortløpende, sier han.