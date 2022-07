Nav-ofre stevner staten – krever millioner i oppreisning

Ofre for Nav-skandalen har stevnet staten. De ber om oppreisningserstatning og full forsinkelsesrente etter at flere ble feilaktig dømt for trygdesvindel.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Interesseorganisasjonen for ofrene, Foreningen Nav-opprydningen, stevner staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nav og Justisdepartementet, viser stevningen som NRK og Aftenposten har fått tilgang til.

I stevningen krever Nav-ofrene erstatning på 37 millioner kroner for 7.500 saker som er meldt inn så langt.

I tillegg krever interesseorganisasjonen innsyn i en rapport fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2014. Foreningen mener den fastslo at departementet forsto at Navs praksis var lovstridig lenge før skandalen ble kjent, skriver Aftenposten.

Siden 2012 har Nav feiltolket EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Det har resultert i at minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse i tidsrommet 2014-2019, viser tall fra Riksadvokaten.

Staten har nektet Nav-ofrene oppreisning med begrunnelse i at det ikke er hjemmel i norsk rett for dette.

– Vi håper at staten nå tar ansvar, innrømmer sin skyld og viser vilje til å rydde opp, som de har sagt siden skandalen sprakk, sier Rune Talseth, en av saksøkerne i saken, til NRK.