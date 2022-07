Nav-ofre stevner staten

Ofre for Nav-skandalen har stevnet staten. De ber om oppreisningserstatning og full forsinkelsesrente etter at flere ble feilaktig dømt for trygdesvindel.

Interesseorganisasjonen for ofrene, Foreningen Nav-opprydningen, stevner staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nav og Justisdepartementet, viser stevningen som NRK har fått tilgang til.

Foreningen representeres av advokatfirmaet Elden.