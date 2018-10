Trusseltiltalte Mohyeldeen Mohammad kom ikke til Oslo tingrett mandag da rettssaken mot ham skulle starte.

Mohammad er tiltalt for trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja (V).

I forrige uke måtte han bytte advokat da det viste seg at advokat Salman Hussain var bror til vitnet Ubaydullah Hussain. Senest søndag kveld skiftet han igjen forsvarer til advokat Brynjar Meling.

Statsadvokat Fredrik Gunnar Ranke sa i retten at det var vist deg fryktelig vanskelig å stevne tiltalte. Han vil derfor sende en skriftlig begjæring om pågripelse.

Både Meling og Ranke sier til NTB at de håper ny hovedforhandling kan berammes før jul. Da skulle startet mandag, var det satt av en uke i retten.

Under rettsmøtet kom det fram at Mohyeldeen Mohammad for få dager siden gjorde et kontantuttak i Marokko.