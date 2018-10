Stort steinras over tursti ved Nigardsbreen. Ingen er tatt av raset, ifølge politiet.

Mandag klokken 13.15 fikk Vest politidistrikt inn en melding om at det hadde gått et steinras fra Nigardsbreen i Luster kommune i Sogn og Fjordane.

Raset gikk rett over en tursti, og førte til at noen turgåere i området måtte søke dekning bak en fjellknaus.

Ifølge Dag Olav Sætre fra Vest politidistrikt ble ingen tatt av raset, og politiet har gjort rede for alle turgåerne i området.

Ble vitne til raset

Truls Erik Bølsnes ble sammen med noen kolleger fra Norges vassdrags- og energidirektorat vitne til steinraset. Akkurat i det steinene raste ned fra Nigardsbreen sto Bølsnes og en kollega ved et brevann i nærheten.

– Vi hørte det brake ganske høyt fra breen, og plutselig ser jeg at det spruter steiner opp fra en tursti, sier Bølsnes.

Han visste at det var turister i området. Like før raset hadde det nemlig gått to danske turister forbi dem.

– Vi var redd for at turistene hadde blitt tatt av skredet, og løp derfor bort til turstien for å se hva som hadde skjedd. Etter hvert fant vi de to turistene. De hadde gjemt seg bak en fjellknaus, sier han.

Ble skremt

Ifølge Bølsnes var turistene tydelig preget av hendelsen.

– De virket veldig redde etter å ha opplevd steinraset på så nært hold, sier han.

Etter en liten stund ble turistene fraktet ned fra breen av et redningshelikopter.

– Det kunne ha gått mye verre. De to personene hadde akkurat gått på stien hvor steinene raste ned. Heldigvis gikk det bra, og ingen ble skadet, sier han.

Hyppigst besøkt turområde

Nigardsbreen er en brearm av Jostedalsbreen. Breen er hyppig besøkt av turister og andre turgåere, som drar på brevandring.

I august, tidligere i år, løsnet det en isblokk fra Nigårdsbreen. Dette førte til at tre personer havnet i vannet, og den siste personen ble seinere funnet død.