Det var ikke montert bilbelter i veteranbilen som var involvert i søndagens ulykke på Rjukan der fem personer omkom.

Bilen ble kjørt lovlig uten bilbelter, opplyser seniorrådgiver Kirsti Huserbråten i Statens vegvesen til NRK.

Mandag ettermiddag kom Statens vegvesen med sin foreløpige rapport om ulykken. Ulykkesbilen undersøkes ved Notodden trafikkstasjon.

Bilen, som var en åpen amerikansk veteranbil fra slutten av 50-tallet, var på vei ned fra fjellet da den kjørte ut i den nederste av hårnålssvingene og kjørte inn i en fjellvegg.

Disse fem omkom

Politiet friga mandag ettermiddag navnene på de fem som omkom i ulykken på Rjukan søndag. De omkomne er:

Wenche Kise, (f. 1968), Skien

Henning Aabøe Bentsen, (f. 1962), Kragerø

Berit Bjørnsen, (f. 1955), Kragerø

Anne Kristin Isaksen, (f. 1959), Kragerø

Jan Bjørndal, (f. 1955), Kragerø

Navnene blir gjort kjent med samtykke fra familiene til de omkomne.

Tore Meek, Scanpix

Hele byen er preget

Det er mer enn syv år siden det var en like alvorlig trafikkulykke i Norge. Da omkom fem i en ulykke i Troms. Siden årtusenskiftet har det totalt vært fem trafikkulykker med fem drepte, ingen med flere enn det, opplyser Vegdirektoratet.

Fire av de fem som omkom i trafikkulykken ved Rjukan søndag, kom fra Kragerø. Hele byen er preget.

– Dette er nok den verste enkeltulykken vi har opplevd siden krigen, sier ordfører Jone Blikra (Ap) til NTB.

Blikra kjente alle personlig.

– Det er helt uvirkelig. Dette er mennesker som de fleste her hadde et forhold til, sier Blikra.

Lise Åserud, Scanpix

– Merker samholdet

Han har bodd og jobbet i Kragerø som politimann i over 30 år før han ble ordfører i 2015. Mandag gikk han selv rundt i gatene for å snakke med folk i byen og gi en klem til dem som trengte det.

– Kragerø er en liten kommune og en liten by. Vi er kjent for å være nære. Nå merker vi samholdet, sier han.

Blikra er nå mest opptatt av å ta vare på alle som trenger det, og følge opp familiene og pårørende.

Både et kriseteam og legevakten er i sving.

Sørgebånd og lys

På puben Stopp en halv nede ved Pollen hadde mange pårørende og venner av de omkomne samlet seg. Flere av de døde hadde tilknytning til stedet.

Ved trappen ned til utestedet har noen lagt en bukett blomster med svart sørgebånd og tent lys.

Mandag holdes kirken åpen, og det flagges på halv stang. I tillegg er det opprettet en kondolanseprotokoll på rådhuset.

Også ansatte i kommunen tilbys hjelp dersom de har behov for det.

– Vi har selvfølgelig så små forhold her at jeg har gitt beskjed til arbeidskolleger om at i den grad det er behov for mer hjelp, så skal de få det. Alle kjenner alle, og dette påvirker hele kommunen, sier Blikra.