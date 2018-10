Bergen ligger an til å få merkostnader på over 50 millioner kroner til neste år når den nye lærernormen skal oppfylles.

Per i dag oppfyller alle skolene i Bergen kravene, men det koster, skriver Bergensavisen.

– Det er positivt at vi får inn flere lærere i skolen, men vi opplever at regjeringen ikke setter av nok penger. Vi fikk ikke nok penger til å oppfylle kravene, og kommunen måtte selv finansiere 50 nye årsverk. Det kostet 35 millioner kroner, sier skolebyråd Rune Valhammer (Ap).

Han håper det kommer penger til flere lærere når forslaget til statsbudsjett legges fram mandag. Han frykter en repetisjon til neste år og at byen ikke kommer til å klare de nye og strengere kravene. Foreløpig ser det ut til at merkostnadene blir på 53 millioner kroner i 2019.

– Det er helt soleklart at innføringen av lærertetthetsnormen vil bli enda mer krevende til neste år dersom ikke vi får penger fra statsbudsjettet, sier byråden.

Han frykter at økte kostnader ved å skaffe nok lærer vil gjøre så stort innhogg i budsjettet at det går ut over andre områder.