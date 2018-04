Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener kravet om helseattest for førere over 75 år er tungvint og respektløst.

Ønsker du å fortsette kjøring etter fylte 75 år, må du gjennomgå en helseundersøkelse hos lege. Nå mener Senterpartiet at man må se på om ordningen skal fjernes, ifølge NRK.

– Det er ingen tall som underbygger påstanden om at det har effekt for å ha mer trafikksikkerhet på veiene våre, sier Ivar Odnes, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Partiet mener kravet er diskriminerende for de eldre og viser til at verken Danmark, Sverige eller Tyskland har et slikt krav. Ap er enige med Sp.

– Det er et tungvint system, det er et unødvendig system og oppfattes av mange eldre som et respektløst system, sier stortingsrepresentant Sverre Myrli til NRK.

Men Trygg Trafikk er skeptisk.

– Vi skal sikre at eldre bilførere som har muligheten til å kjøre, fortsatt får kjøre, og at de som har problemer med syn, hørsel og kvalitative tanker blir fratatt førerkortet, sier distriktsleder i Hedmark, Marianne Mittet Solbraa.