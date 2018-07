Thorvald Stoltenberg hylles av både nåværende og tidligere politiske ledere, blant annet som en sjelden og unik politiker, og en som så både store og små.

Thorvald Stoltenberg døde fredag formiddag, 87 år gammel.

– Han ble mer folkekjær enn noen annen norsk politiker jeg kan huske, og var en folk hadde stor tillit til. Jeg tror kanskje at han mer enn noen andre blir stående som landsfaderen i tiden etter Gerhardsen, sier den tidligere toppdiplomaten Kai Eide til NTB.

Han og Stoltenberg har over mange år vært nære venner og samarbeidspartnere.

Stoltenberg var i en årrekke en viktig norsk diplomat, og en profilert politiker for Arbeiderpartiet. Også Ap-leder, Jonas Gahr Støre understreker hvor populær Stoltenberg var blant folket.

– For mange i og utenfor Norge er det i dag som om en av våre nærmeste er gått bort. Han satte mennesker først, ga aldri opp, kjente alle, og alle kjente Thorvald, sier Ap-lederen.

Hylles av partilederne

Statsminister Erna Solberg (H) sier Stoltenberg gjorde en stor og viktig innsats for Norge.

– Vi husker ham som utenriksminister og fredsmegler, men først og fremst som et varmt menneske, sier Solberg.

Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande sender de varmeste tanker til familien.

– Nå mistet vi et menneske som har forstått at diplomatiet handlet om mennesker og at politikk handler om å se både de store og de små, skiver Grande på Twitter.

Siste samtale med Brundtland

Stoltenberg var forsvarsminister fra 1979 til 1981 i Odvar Nordlis regjering, før han ble utenriksminister under Gro Harlem Brundtland i periodene 1987 til 1989 og 1990 til 1993.

Brundtland minnes sin siste samtale med Stoltenberg, og sier han kjente på en glede over et rikt levd liv.

«Gro, jeg er 87 år og har levd et innholdsrikt og fantastisk liv», sa Stoltenberg til Brundtland.

– Ingen oppgave for liten, ingen for stor. Slik var Thorvald unik, og slik vil jeg huske ham, som min flotte utenriksminister og nære venn og kollega gjennom så mange år, sier hun.

Tidligere statsminister og Høyre-leder Kåre Willoch sier Stoltenbergs bortgang kom overraskende på.

– Nyheten om hans bortgang er trist. Jeg var klar over at han ikke var ved sin beste helse, men jeg visste ikke at det hadde kommet så langt, sier Willoch.

Willoch sier Stoltenberg var en verdifull mann for Norge.

– Han hadde en sjelden kombinasjon av kunnskap, handlekraft og evne til å overbevise, sier den tidligere Høyre-politikeren Willoch til NTB.

– Rystet

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, jobbet blant annet som statssekretær i utenriksdepartementet under Thorvald Stoltenberg på begynnelsen av 90-tallet.

Hans død er slutten på en epoke for norsk politikk, norsk utenrikspolitikk, og samfunnslivet for øvrig, mener Egeland.

– Jeg er helt rystet i mine grunnvoller. Da jeg snakket med ham for ti dagers tid siden, så var han ved godt mot. Han hadde også masse ideer, slik han alltid hadde når han ringte, sier han til Dagbladet.