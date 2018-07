En 17 år gammel afghansk gutt er siktet for drapet på 18 år gammel mann i Vadsø lørdag. Gutten kom til Norge som mindreårig asylsøker i 2015.

Den siktede blir fremstilt for varetektsfengsling mandag eller tirsdag, opplyste påtaleansvarlig Ylva Helen Kvikstad på en pressekonferanse i Vadsø søndag kveld.

– Han har midlertidig opphold i Norge. Han kom til Norge som mindreårig asylsøker i 2015, opplyste Kvikstad.

– Vi tar hensyn til den siktedes psykiske tilstand, og vi vil be om en judisiell observasjon, sa påtaleansvarlig.

I samråd med siktedes forsvarer har politiet avgjort å ikke avhøre gutten søndag.

Politiet vil prøve å avhøre siktede mandag.

– Ukjent motiv

Det var lørdag kveld at 18 år gamle Håvard Pedersen fra Vadsø ble knivdrept inne på Coop Byggmix i byen. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 22 og kom raskt til stedet. Den 18 år gamle mannen, som var på jobb, ble erklært død kort tid etter.

Motivet for drapet er fortsatt ukjent, og det er for tidlig å si om 18-åringen var et tilfeldig offer, ifølge politiet.

– Vi etterforsker saken bredt og utelukker ingenting. Det vil være en stor del av etterforskningen og det videre arbeidet å finne ut akkurat hvorfor dette skjedde, sa etterforskningsleder Steffen Andreassen på pressekonferansen.

Ransaket bopel

Andreassen opplyste at drapsvåpenet var en «knivlignende gjenstand», men ville ikke bekrefte eller avkrefte hvorvidt det er tatt beslag i våpenet.

Politiet ransaket siktedes bopel natt til søndag, og det er gjort beslag som vil bli gjenstand for den videre etterforskningen.

– Vi har kjent gjerningsperson, vi er rimelig sikre på at vi har tatt rett mann. Vi har gode spor som styrker vår mistanke, sa Andreassen.

Politiet har så langt ikke bedt om stedlig bistand fra Kripos.

– Opprørende

Det er opprørende at en slik tragisk voldshendelse skjer midt i vår hverdag, sa fungerende Vadsø-ordfører Otto Strand på pressekonferansen.

– Det er ekstra tragisk at dette rammer et ungt menneske som skulle ha et langt liv foran seg. I dag flagger vi på halv stang, fortsatte Strand.

Han opplyste at personer fra kommunens kriseteam raskt kom til åstedet etter drapet og var med på å ivareta dem som hadde opplevd hendelsen. I ettertid ble det opprettet et møtesenter på Scandic-hotellet i Vadsø. I tillegg er det åpent hus på menighetshuset.

Kontakt med pårørende

Kriseteamet har vært i kontakt med de pårørende og følger opp dem og andre som er berørt. Kommunen har også hatt møte med grupper av bosatte innvandrere.

– Denne hendelsen preger selvfølgelig innbyggerne våre. Nå gjelder det å ha fokus på å ta vare på hverandre, sa Strand.

Han oppfordret samtidig byens innbyggere til ikke å bidra til ryktespredning, og han ba folk om å forholde seg til opplysninger som er bekreftet.

Pågrepet fra båt

Den 17 år gamle gutten ble pågrepet natt til søndag.

Politiet iverksatte et omfattende søk etter at gutten hadde blitt observert løpende mot Vadsøya. Vitneobservasjoner gjorde at politiet lokaliserte gutten øst på øya, opplyste leder for Varanger politistasjonsdistrikt, Unni Pedersen Stock, på pressekonferansen søndag kveld.

Gutten truet med å hoppe i sjøen, noe han gjorde. Han ble pågrepet i sjøen like før 1.30, opplyste Stock.

Politiet fikk hjelp av en privat båt til å gjennomføre pågripelsen.