At en hai spiller en vesentlig rolle i gåten, er ikke tilfeldig.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har en ledig stilling som teknisk etterforsker og leter etter en nysgjerrig, løsningsorientert spesialist på digitale spor, skriver Aftenposten. Vil du ha stillingen, hjelper det nok med humoristisk sans.

For PST vil ha søkerne til å knekke følgende kode:

En oktobermorgen fikk vi pulsen til å øke

var det en hackeR som hadde lykkes med forsøkeT

men en HAI I en TWeeT

er ikke særlig 1337.

løser du gåtEn bør dU vurdere å søke

I oktober i fjor fryktet mange at PSTs offisielle twitterkonto hadde blitt hacket, da et bilde av en animert hai ble tvitret fra kontoen. Det viste seg at den 7 år gamle sønnen til seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, hadde spilt et spill på farens Ipad, der han var logget inn på PSTs twitterkonto.

Nettbrettspillet het Hungry Shark Evolution og sønnen hadde kommet bort i deleknappen ved et uhell. Det var ingen sensitiv informasjon lagret på Ipaden.

Haien lever nå videre i stillingsannonsen.

Skjermbilde / Hungry Shark Evolution

Digital rebus

– Det er en digital rebus med ulike nivåer. Den er ganske vanskelig å løse for de aller fleste, du må ha kunnskapen som trengs, sier Bernsen til Politiforum.

For å få stillingen må du «like å grave deg ned i tekniske detaljer og jobbe systematisk og målrettet for å finne og forstå de digitale sporene», ifølge stilingsannonsen.

Personen som får stillingen som er utlyst, blir en del av teknologiavdelingen i PST, og skal arbeide med datatekniske undersøkelser som kan bidra til å forhindre terror og spionasje.

Bernsen sier de er opptatt av personlig egnethet til stillingen.

– En ting er at den vi ser etter skal ha utdannelsen, men vi ser også etter andre egenskaper. Vi har hatt flere søkere som har klart koden, og vi har også blitt kontaktet av folk som ikke vil søke, men som synes det er morsomt å si fra at de har klart det, sier Bernsen til Politiforum.