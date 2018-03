Problemet med Sylvi Listhaug (Frp) som justisminister stikker dypere enn den aktuelle saken som kan utløse regjeringskrise, mener KrF-leder Knut Arild Hareide.

I helgen fikk statsministeren beskjed om at hun selv kan løse krisen.

– Jeg har ytret en tydelig melding på vegne av hele KrF, om at det er statsministerens ansvar å ta grep for å unngå en situasjon med mistillit i Stortinget, sa Hareide om samtalene mellom ham og statsminister Erna Solberg (H).

– Det er statsministeren som selv bestemmer sammensetningen av egen regjering. Dersom statsministeren ikke ordner opp og i tillegg selv velger å stille kabinettspørsmål, gjør hun det svært vanskelig for seg selv og regjeringen. Det er statsministeren som sitter med ansvaret, fortsatte Hareide.

Tok kraftfullt oppgjør

KrF-lederen tok et kraftfullt oppgjør med justisminister Sylvi Listhaug (Frp), som har et mistillitsforslag hengende over seg når Stortinget samles tirsdag. Ap, Sp, SV og MDG støtter forslaget fra Rødt. KrFs stortingsgruppe får mandag råd fra partiets landsstyre om hvordan de bør forholde seg.

– Det er ikke med lett hjerte vi går inn i dagens møte. Det er en alvorlig sak som skal drøftes og konklusjonen er ikke gitt, sa Hareide. Han startet dagen med et langt formøte med sine to nestledere Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad.

Bollestad varslet i forkant av Hareides tale at diskusjonen i landsstyret kunne ta flere timer.

Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

– Stikker dypere

Hareide minnet om at Listhaugs unnskyldning i Stortinget torsdag nærmest måtte hales ut av henne – seks dager etter den omstridte statusen på Facebook. Først på fjerde forsøk fikk hun det til, selv om det på forhånd var varslet av statsministeren.

– Dette vitner om at problemene med Listhaug som justisminister stikker dypere enn den konkrete enkeltsaken, sa KrF-lederen.

Han understreket at tilgivelse er en del av KrFs grunnleggende verdisyn. Men la til at «det er noe som er rett og noe som er galt».

– Det må være rom for tilgivelse for feiltrinn, men er tilgivelse det samme som tillit? For egen del kan jeg si at jeg har tilgitt Sylvi Listhaug. Spørsmålet er om jeg har tillit til henne som justisminister, sa Hareide.

Høyreekstremisme

Hareide advarte mot å bagatellisere det hele som «bare noe som er skrevet på Facebook».

– Jeg tar avstand fra en slik bagatellisering. Når landets justisminister peker ut det eneste partiet som har vært rammet av terror på norsk jord, som et parti som setter hensynet til terrorister fremfor nasjonens sikkerhet, er det en farlig vei å gå, sa Hareide.

– Høyreekstremismen er på fremmarsj i Norden og det er på sosiale medier disse kreftene florerer og henter sin næring. Dette ligger bak alvoret i saken, understreket han.

Gorm Kallestad, Scanpix

Svekket autoritet

Hareide går langt i å si at Solbergs autoritet svekkes som følge av det han omtaler som dobbeltkommunikasjon fra Fremskrittspartiet gjennom de siste fem årene.

– Dette har preget det offentlige ordskiftet på en negativ måte. Men frispillet fra regjeringsposisjon har konsekvenser, både for regjeringen som fellesskap, for forholdet til Stortinget og for statsministerens egen autoritet, sa han før landsstyret lukket dørene og fortsatte diskusjonen.