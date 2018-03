– Jeg har tilgitt Listhaug, spørsmålet er om KrF kan ha tillit til henne som justisminister, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Knut Arild Hareide innledet landsstyremøtet i KrF med å skille mellom det å unnskylde Sylvi Listhaug for å ha postet det omdiskuterte innlegget på Facebook for ti dager siden, og det å fortsatt ha tillit til henne som justisminister.

– Er tilgivelse det samme som tillit? spurte KrF-lederen i åpningstalen under partiets landsstyremøte på Stortinget mandag.

– Solberg må ordne opp

Hareide pekte på statsminister Erna Solberg (H) som den som sitter med nøkkelen til å løse situasjonen, og mener Solberg setter både seg selv og regjeringen i en svært vanskelig situasjon dersom hun ikke ordner opp.

– Dersom statsministeren ikke ordner opp og i tillegg selv velger å stille kabinettsspørsmål, gjør hun det særdeles vanskelig for seg selv og for regjeringen, fastslo Hareide.

Han sier han i løpet av helgen hadde gitt Solberg en tydelig melding fra hele KrF om at det er statsministerens ansvar å ta grep for å unngå en mistillitssituasjon i Stortinget.

– Det er statsministeren selv som bestemmer sammensetningen i egen regjering, og statsministeren som bestemmer statsrådenes ansvarsområde. Landsstyret skal nå vurdere om det blir votering om mistillit, sier han.

Han uttrykker også sterk misnøye med det han betegner som polariserende politikk:

– Nå må det bli slutt på polariserende politikk og splittende retorikk og framferd, sier han.

– Ingen ønsket situasjon

KrFs landsstyre samlet seg på Stortinget mandag klokken 12 for å gi sitt råd til stortingsgruppa om hvordan KrF skal stemme når forslaget om mistillit mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp) behandles som første sak i Stortinget tirsdag.

På vei inn til møtet var Hareide klar på at det er en situasjon ingen ønsket å komme i.

– Ingen ønsker å være der vi er i dag, sa Hareide, og sa at konklusjonen ikke er gitt på dagens møte.

– Jeg ser fram til å diskutere denne situasjonen, også fordi det kan være flere mulige utganger. Jeg har bedt om et råd fra partiets landsstyre, og jeg vil ikke konkludere på vei inn til dette møtet, sa Hareide.

Facebook-innlegg til besvær

Ap, Senterpartiet, SV og MDG vil stemme for mistillitsforslaget fra Rødt, som dermed bare trenger KrFs støtte for å få flertall.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget mot Listhaug er et Facebook-innlegg med et bilde av al-Shabaab-krigere og en tekst der hun hevdet at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet. Posten ble slettet etter fem dager fordi hun ikke hadde rett til å bruke bildet.

Listhaug anklages for å nøre opp under hatefulle konspirasjonsteorier mot Ap. En samlet opposisjon vedtok torsdag sterk kritikk mot justisministeren.