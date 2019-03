Statsminister Erna Solberg kritiserer teaterstykket som viste bilder av huset til justisminister Tor Mikkel Wara. Regissørens advokat reagerer kraftig.

I kjølvannet av teaterstykket «Ways of Seeing» har Wara (Frp) og familien hans opplevd flere tilfeller av trusler og hærverk. Sist helg ble Waras bil påtent utenfor huset.

På en pressefrokost i forkant av Høyres landsmøte onsdag kritiserte Solberg teateroppsetningen for å gjøre det enda mer belastende å være politiker.

– Vi som politikere skal tåle å stå i fokus og få kjeft for det vi sier og gjør, men det oppleves jo verre når familiene og hjemme våre trekkes inn, fordi da rammer det de rundt oss, sa Solberg (H).

– Jeg tenker at de som har laget stykket må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser som bidrar til at det er tøffere å være politiker, selv om man putter det inn i en kunstnerisk ramme eller i et satirisk program, fortsatte hun.

– Nøytrale bilder

Regissør Pia Maria Roll og de to andre skaperne av «Ways of Seeing» ble i desember anmeldt av Waras samboer, og PST etterforsker sammenhengen mellom teaterstykket og hendelsene rundt justisministerens bolig de siste månedene.

Roll selv ønsker ikke å svare på kritikken fra Solberg, og viser til sin advokat Jon Wessel-Aas. I en skriftlig uttalelse til NTB går han hardt ut mot utfallene fra regjeringssjefen.

– Statsministeren legger implisitt til grunn den fortellingen som blant andre justisministerens samboer flittig har spredt i offentligheten. Virkeligheten er at forestillingen ikke inneholder noe som helst om de omtalte personenes familier eller andre personlige forhold, skriver advokaten.

– Det er utelukkende nøytrale bilder av husfasader, uten nærmere angivelse av gateadresser, som brukes. Ifølge mine klienter er bildene også tatt ganske enkelt fra offentlig sted. De har ikke beveget seg på eiendommene, ei heller «stalket» noen, men rett og slett tatt sine bilder av husfasader, og gått, skriver han.

– Iscenesatt

Bakgrunnen for Solbergs kritikk er utspillene Roll kom med i et intervju med VG tirsdag. Der sa teaterregissøren at det er åpenbart at personene bak truslene mot Wara prøver å rette mistanke mot stykket.

– Vi vet at det står i disse brevene at de må droppe anmeldelsen mot «Ways of Seeing». Og det står med skrivefeil, slik at det skal se ut som at det er en innvandrer som har gjort det. For oss er det helt åpenbart at det er iscenesatt, men av hvem kan vi ikke vite, sa Roll.

Statsministeren sier hun reagerer på at det spekuleres i sammenhenger når man fortsatt ikke vet hvem som står bak truslene og hærverket mot Wara.

– Jeg velger å ikke spekulere, og jeg synes de som har stått bak stykket skulle latt være å spekulere i noe som helst også. Hvis de ikke har kunnskap om dette, så burde de vente på politiets etterforskning på samme måte, sa Solberg.

– Oppsiktsvekkende

Wessel-Aas mener Solberg burde spart seg disse uttalelsene.

– Jeg synes at det er oppsiktsvekkende at en statsminister tillater seg å fortelle hva tre kunstnere som selv er under etterforskning kan og bør ytre seg om til sitt forsvar. Det gir ikke inntrykk av god saks- eller rolleforståelse, skriver han.

Han mener kritikken fra Solberg tyder på at hun selv ikke har sett «Ways of Seeing», og sier debatten i etterkant av teaterstykket generelt har hatt lite å gjøre med hva den faktisk inneholder.

– Mine klienter har ingen problemer med å stå ved sin egen forestilling og å motta, stå i og svare på kritikk mot den, basert på hva forestillingen faktisk inneholder. De vil imidlertid ha seg frabedt påstander eller insinuasjoner om at de har noe som helst å gjøre med de forhold som etterforskes, skriver han.

Samtidig understreker han at hans klienter er opptatt av at politiet får oppklart truslene mot Wara, og at de er klare for å bistå i etterforskningen hvis ønskelig.