Beslutningsforum sier ja til innføring av legemiddelet Spinraza mot sykdommen SMA, men foreløpig bare til personer under 18 år.

Avgjørelsen ble tatt i Beslutningsforum for nye metoder mandag. Spørsmålet om innføring av legemiddelet nusinersen (Spinraza) – med en opprinnelig pris på 1 million kroner per dose – var til behandling for fjerde gang.

– Vi er glade for at denne vanskelige saken har fått en positiv beslutning. Det har vært krevende for pasienter, pårørende, oss i Beslutningsforum og også andre involverte, sier leder Lars Vorland i Beslutningsforum.

Før møtet hadde myndighetene kommet med et motbud til produsenten Biogen. Saken var eneste tema for telefonmøtet i Beslutningsforum for nye metoder.

Da medisinen ble vurdert første gang i oktober i fjor, ble avslaget begrunnet med at prisen var «uetisk høy».

SV: Også for dem over 18 år

SV mener at voksne også må få medisinen, opplyser helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson til NTB.

– SV går videre med forslaget om å tvinge medisinen til det norske markedet ved å bruke TRIPS-regelverket, sier Wilkinson, som mener produsenten Biogen tar for stor profitt.

Bård Hoksrud, stortingsrepresentant og helsepolitiker i Frp, sier han er glad for at Beslutningsforum har konkludert.

– Jeg ser med bekymring på tidsbruken knyttet til behandlingen av denne typen medisin. Frp er opptatt av at innføringen av denne typen livsforlengende medisiner skal skje raskere og vil derfor jobbe for å innføre et hurtigløp der behandlingen av disse medisinene får høyere prioritet, fortsetter han.

Høyre vil ha «bærekraftige priser»

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson for Høyre, sier han skulle ønske at legemiddelindustrien raskere viste vilje til å tilby en «en pris som er bærekraftig».

– Myndighetene møter stadig dilemmaet med altfor høye priser på enkeltlegemidler. Sier man ja til alle, vil man på sikt miste helsetjenestens evne til å bære kostnadene, sier Stensland.