USAs president Donald Trump topper laget foran besøket fra Norge og tar seg uvanlig god tid når han møter statsminister Erna Solberg (H) onsdag.

Klokken 20 norsk tid tar Trump imot Solberg til det som i sum tegner til å bli et nær to timer langt treff mellom de to. Det er 20. gang en norsk statsminister gjester Det hvite hus.

I tillegg til at den amerikanske presidenten har satt av mer tid enn hva vanlig er ved slike besøk, vil så å si alle presidentens menn ta del i visitten fra Norge.

To bolker

Solberg og Trump har truffet hverandre to ganger før i NATO- og G20-sammenheng, men dagens møte blir det første på tomannshånd.

Selve samtalene ventes å bli delt i to bolker: Først er det et møte på rundt 20 minutter mellom de to statslederne – under fire øyne. Deretter er det satt av inntil tre kvarter til samtaler mellom den norske og den amerikanske delegasjonen.

Hver delegasjon teller sju personer, i tillegg til Trump og Solberg. Fra amerikansk side var det natt til onsdag ennå ikke helt avklart hvem som møter, men utenriksminister Rex Tillerson, nasjonal sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster, CIA-sjef Mike Pompeo, Trumps stabssjef John F. Kelly og muligens visepresident Mike Pence ventes å stille.

Heiko Junge / NTB scanpix

Møter svigersønnen

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er også med til Det hvite hus. Men i motsetning til statsministeren som reiser hjem like etterpå, blir Søreide værende i Washington for flere samtaler.

Hun skal onsdag møte lederen for Representantenes hus, Paul Ryan, samt Trumps svigersønn Jared Kushner, til daglig seniorrådgiver med særlig ansvar for fredsprosessen i Midtøsten. Det er ventet at spørsmålet om amerikansk bistand til Palestina samt arbeidet for en tostatsløsning vil være blant temaene for samtalene med Kushner.

Etter besøket i Det hvite hus skal hun i middag med sikkerhetsrådgiver McMaster, før hun torsdag har møter med forsvarsminister James Mattis og deretter utenriksminister Rex Tillerson.

Tre temaer

Møtene i Det hvite hus ventes å kretse rundt tre overordnede temaer, nemlig økonomi og handel, sikkerhets- og forsvarspolitikk og globale spørsmål.

I den første bolken ventes Trump å være opptatt av handelsbalansen med Norge, som er svakt negativ i USAs favør. Presidenten ønsker flere norske investeringer i USA og et tettere økonomisk samarbeid.

Den andre bolken ventes å kretse rundt NATO-spørsmål, forholdet til Russland og forsvarssamarbeidet mellom USA og Norge. I den tredje bolken vil spørsmål om krigen mot IS samt utviklingen på Koreahalvøya og i Midtøsten være tema. Det er også her statsminister Solberg vil ta opp det norske synet på internasjonalt klimaarbeid og betone viktigheten av å følge opp Parisavtalen.

Tredje besøk

Etter de politiske samtalene i Det hvite hus blir det en felles pressekonferanse med Trump og Solberg, som er ventet å starte rundt klokken 23.10 norsk tid.

Det er tredje gang Erna Solberg er i Det hvite hus. Hun tangerer dermed Einar Gerhardsen i antall presidentbesøk, men rekorden er Gro Harlem Brundtlands med fire.