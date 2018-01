Høyre-leder Erna Solberg sier partiet tar varslene mot den tidligere Unge Høyre-lederen Kristian Tonning Riise på alvor, og kaller saken lei for begge parter.

– Dette er først og fremst en veldig lei sak for Kristian, men også for Høyre. Det skal være sånn at vi oppfører oss ordentlig mot hverandre i Høyre. Det skal være et parti som er inkluderende for alle og hvor det skal være trygt å sende sine unge håpefulle til en politisk karriere. Det er viktig for demokratiet, og derfor tar vi på alvor de varslene vi nå har fått, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Hun sier de nå undersøker hvorfor partiet ikke var oppmerksom på varsler som var gitt til Unge Høyre tidligere. Flere kilder har opplyst til Aftenposten at det er snakk om minst tre varsler mot Kristian Tonning Riise.

– Unge Høyre skal få hjelp av partiet til å jobbe med dette. Både generalsekretæren i Unge Høyre og generalsekretæren i Høyre jobber nå for fullt med å få klarhet i disse spørsmålene, og så må vi trekke konklusjoner når vi er ferdige med det, sier Solberg.