Nå er Ap-politiker Trond Giske og TV-profilen og artisten Haddy Njie gift. De ble viet i tradisjonsrike omgivelser i Nidarosdomen i Trondheim lørdag.

Litt før klokken 16 hadde begge avgitt sitt ja. Ringene ble utvekslet og paret er for rette ektefolk å regne. Paret kysset til taktfast applaus fra gjestene, etterfulgt av allsang til Liverpools «You’ll never walk alone», skriver VG.

Paret har vært kjærester siden 2014 og har en datter sammen. De tok seg god tid til å hilse på gjestene etter vielsen og så ut til å være strålende fornøyde.

– Det føles godt, sa Haddy Njie til oppmøtt presse.

– Det føles veldig fint. Vi har vært veldig spente på dagen, men også gledet oss til å få nære venner og god familie hit til Trondheim, sa Trond Giske.

Til tross for at Liverpool-sangen fikk en sentral rolle under seremonien, er det usikkert om brudeparet får med seg noe av Champions League-finalen lørdag kveld.

– Nei, svarte Njie på det spørsmålet, mens Giske spøkte med at han håpte på å få med seg «noen av Liverpool-målene».

Etter vielsen har ekteparet invitert sine nærmeste til en låvefest.

– Nå blir det moro på låven med gode venner og familie, sa Njie.

Ifølge VG vil det bli servert lapskaus med kjøtt fra festgården, sjømat fra Trøndelag og lokal spekemat, samt kakebord som venner bidrar med på dugnad.

Blant gjestene er det mange Arbeiderpartinavn, som Ingvild Kjerkol, Eva Kristin Hansen, Knut Storberget, Ingalill Olsen, Anniken Huitfeldt, Anette Trettebergstuen, Jorodd Asphjell, Tore O. Sandvik, Cecilie Myrseth og Sverre Myrli.

Toppledelsen i partiet ved Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik er imidlertid ikke til stede.