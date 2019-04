Meglingen er i gang for pilotene i SAS i Norge, Sverige og Danmark. Fra fredag morgen er det duket for flykaos om de ikke finner en løsning.

Selv om påsketuristene slapp unna en mulig streik, vil den få store konsekvenser for reisende neste helg om maskinene som flys av de nordiske pilotene, blir stående.

– Vi håper at vi kommer til en løsning. Det er for tidlig å si hvordan det eventuelt påvirker trafikken, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

I Norge er det varslet såkalt plassfratredelse, altså streik, for omkring 550 piloter. Til sammen er det omtrent 1.500 SAS-piloter i de tre landene som kan havne i en konflikt som vil påvirke store deler av flytrafikken til selskapet.

Strid om vaktlister

Striden står om blant annet forutsigbarhet knyttet til vaktlister og frihelger.

En SAS-pilot vet normalt ikke når og hvor lenge de skal jobbe i neste måned. De har jobbfri en helg i måneden, men det kan også falle slik at det er jobbing i syv helger på rad. I tillegg har SAS sagt opp to andre sentrale avtaler de har med sine piloter. Den ene gjelder forutsigbarhet i karriereutvikling og ansiennitet, og den andre handler om rollefordeling på forskjellige vakter.

– Det har vært stor avstand hele veien. Vi håper på at SAS reviderer sitt ståsted med blant annet de oppsagte avtalene så vi kan komme til enighet før meglingsfristen, sier leder Jan Levi Skogvang i Norsk Pilotforbund i Parat.

Lange forhandlinger

Partene satt i forhandlinger lenge, men bruddet kom 1. april etter at de etter flere uker med forhandlinger ikke greide å bli enige. Partene møtes hos Riksmekleren onsdag.

Alle SAS-pilotene er samlet under paraplyen SAS Pilot Group som består av fagforeningene i Sverige og Danmark samt to fagforeninger i Norge, som er LO-foreningen Norsk Flygerforbund og pilotene som er organisert via Parat.