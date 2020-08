Giskes støttespillere slår tilbake mot kritikken: – Han representerer grasrota

Han fortjener en ny sjanse. Det er mantraet fra partifeller som nå stiller seg bak Trond Giske som ny fylkesleder i Trøndelag Ap.

Trond Giske er innstilt som ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti.

– Han er en størrelse i norsk politikk og har vært det i 25 år, sier leder Lars P. Løkken i Steinkjer Ap til NTB.

Han er én av dem som har vært støttende til innstillingen av Trond Giske som ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti.

Nå forklarer han hvorfor:

– Han representerer grasrota i partiet. Han er lyttende til de utfordringene som fins, både i by og land. Og så er han en god organisasjonsbygger og en meget dyktig politiker, sier Løkken.

Mange Ap-politikere som regnes som støttespillere av Giske, forholder seg riktignok tause. Påfallende få av de NTB har kontaktet torsdag for å få dem til å fortelle om hvorfor de vil ha Giske som fylkesleder, har svart.

Løkken legger ikke skjul på at Giske splitter partiet.

– Men har man gjort noen feil, så tar man konsekvensen av det. Så skal man få lov til å komme tilbake når man har gjort opp for seg, sier Løkken.

– Så er det selvfølgelig ulike meninger om når tida er inne for det.

– Min mann på tinget

Per Kristian Skjærvik fra Indre Fosen Arbeiderparti mener Giske nå har sonet sin straff.

– Trond er min mann på tinget, sa han på NRK P2 torsdag morgen.

– De som jeg representerer i denne saken, sier at Trond er den flinkeste politikeren vi har. Det er han som lytter til oss i distriktet, og han som tar tak i saker for oss sammen med de andre stortingsrepresentantene fra Trøndelag. Det er han som gjør jobben for oss nede på Stortinget, og han er vår mann opp mot den Oslo-makta som vi føler er i Arbeiderpartiet, fortsatte Skjærvik.

Ifølge ham er det klart at Giske "har gjort dumme ting".

– Men en gang må det være mulig å bli tilgitt og få lov til å begynne på igjen.

– Fortjener en ny sjanse

VG har intervjuet Arbeiderpartiets varaordfører i Meråker, Anne-Karin Langsåvold. Hun påpeker at det er en god stund siden hendelsene som førte til at Giske måtte gå av som nestleder i Ap, og at han har beklaget.

– Jeg mener vi bør gi ham en ny sjanse. Vi må tenke politikk fremover, og jeg mener han er den beste kandidaten til å målbære Aps politikk både nasjonalt og for Trøndelagregionen, sier hun.

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Det har siden vært vedvarende splittelse internt om hans videre rolle i partiet.

– Nok er nok

Løkken sier seg enig i at det har eksistert en ukultur i partiet som det nå er behov for å rydde opp i, både i Trøndelag og nasjonalt.

Men partiet må også komme seg videre, understreker han og viser til formaningene som Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har kommet med om å legge personkonfliktene til side og vri søkelyset over på politikken.

– Jeg håper tida leger alle sår, og at vi kan begynne å se framover og ta inn over oss det Jonas Gahr Støre har sagt om at nå må vi samle laget. Enten er du med oss, eller så er du mot oss. Og nå må vi samle partiet. Vi må slutte å tenke på personer. Det tror jeg er et godt signal fra partilederen. Nok er nok, sier Løkken til NTB.