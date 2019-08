Den terrorrammede moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum ønsker å møte den siktedes familie.

Til NRK sier imam Syed Muhammad Ashraf ved moskeen at de ønsker å hjelpe familien.

– Hvis vi får mulighet til å komme hjem til dem, kondolere og være der for familien hennes i denne tunge tiden, så er vi klare for det, sier Ashraf. Han tilføyer at det for dem var et angrep på det muslimske samfunnet, men påpeker også at en uskyldig jente, Manshaus' stesøster, ble drept.

Imamen får støtte fra informasjonsansvarlig Waheed Ahmed ved moskeen.

– Vi står med åpne armer og bærer ikke nag til gjerningsmannens familie, sier Ahmed.

Gjennom sine bistandsadvokater takker familien for omtanken.

– Det betyr enormt mye for familien. Det gjorde dypt inntrykk på dem. Det er noe av det som gir håp i en slik situasjon. At kommunikasjonen fortsetter, og at vi alle er mennesker og viser omtanke i kriser, sier bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra til NRK.

Mandag sendte familien en uttalelse, formidlet gjennom Bæra, hvor de tok avstand fra hendelsen.

«Vi er lettet over det begrensede omfang det dog fikk for dem som befant seg i moskeen. Å bygge broer og gjensidig respekt føles som det eneste rette for oss», heter det i en uttalelsen.

Ifølge Budstikka var politiet tirsdag ferdig med undersøkelsene i moskeen. Den åpner igjen onsdag.