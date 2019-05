To personer er sendt til sykehus etter en ulykke i forbindelse med avfyring av 17. mai-salutt i Mysen, opplyser politiet. Skadeomfanget er ikke kjent.

Politiet er på stedet for å hindre nye uhell. NRK meldte tidligere at en luftambulanse er sendt til Høytorp fort der salutten skulle avfyres.

Ulykken har trolig oppstått i forbindelse med lading av en salutteringskanon, ifølge Øst politidistrikt.

Høytorp fort er Norges største innenlandsfestning, og ble bygget i perioden 1912 til 1918. Det salutteres med 21 skudd med kanoner fra fortet den 17. mai. Det er Foreningen for Høytorp fort som står for salutteringen.

Leder for foreningen, Jostein Flåøien, sier til VG at årsaken til ulykken er at ammunisjonen gikk av før den ble satt i kanonen.