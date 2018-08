Statsminister Erna Solberg (H) mener journalistene er blodtørstige i sin jakt på detaljer i Sandberg-saken.

Spørsmål av typen om fremmede makter har kommet seg inn på mobiltelefonen til avgåtte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og om informasjon på telefonen er blitt kompromittert, må vurderes av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), fastslår Solberg.

– Av hensyn til rikets sikkerhet og PSTs metodebruk er det PST som må vurdere hva vi kan si. Når norske journalister nå er så blodtørstige for å få svar, må vi sørge for at vi ikke offentliggjør ting som må holdes tilbake av hensyn til sikkerhetstjenestene, sa Solberg etter at hun tirsdag hadde holdt en pressekonferanse om utfordringer i arbeidsmarkedet.

Sikkerhetsbrudd

Sandberg gikk mandag av som fiskeriminister og nestleder i Frp, snaut to uker etter at Solbergs kommentar til at han tok med jobbtelefonen til Iran og reiste uten å si fra på forhånd – var at «alle kan gjøre feil».

Solberg avviser å si nøyaktig hva som har kommet av ny informasjon i løpet av denne perioden – og som førte til statsrådsbyttet.

– Det er en helhetsvurdering, gjentok hun i Arendal tirsdag.

– Et veldig driv

Overfor NTB presiserer Solberg at merkelappen «blodtørstig» først og fremst handler om spørsmål som kan berøre rikets sikkerhet og hensynet til PSTs arbeidsmetoder.

– Det er et veldig driv for å få vite alt. Men innenfor sikkerhet kan man ikke alltid få vite alt, også fordi vi må ta vare på vår egen sikkerhet. Og dette er det PST, ikke statsministeren, som må vurdere, sier hun.

– Heksejakt

Senere tirsdag er det ventet at Sandberg og hans kjæreste Bahareh Letnes vil ta et oppgjør med pressen på en pressekonferanse der tid og sted fortsatt ikke er bekreftet. Letnes sendte mandag en SMS til mediene der hun ga uttrykk for at hun har opplevd de siste dagene som en heksejakt.

– Mediene skal absolutt gå inn i slike saker og gjøre et grundig arbeid. Journalistene må se oss i kortene og stille spørsmål, sier Solberg, før hun legger til:

– Så får mediene selv vurdere kildetilgang og kildenes troverdighet. Og selvfølgelig karakteristikker og beskrivelser – inkludert av personer som blir trukket inn i dette, sier statsministeren.

Ubesvarte spørsmål

Hun understreker at heller ikke Stortinget kan forvente å få svar på absolutt alt. Ap, SV, KrF, Sp, MDG og Rødt har alle oppsummert status etter Solbergs svar mandag, med at det fortsatt gjenstår ubesvarte spørsmål.

– Vi er jo ikke ferdig med alle sakene. Og det er heller ikke PST. Så vi skal svare på spørsmål som kommer fra Stortinget, men ikke på en slik måte at vi rokker ved vår egen sikkerhet, sier Solberg til NTB.

Avviser kobling

Ap-leder Jonas Gahr Støre varslet mandag at regjeringen vil bli kjørt hardt på sikkerhet denne høsten.

Støre ser håndteringen av Sandberg-saken i klar sammenheng med Riksrevisjonens knusende rapport om objektsikring og konkluderer med at regjeringen viser «dårlig og slepphendt styring med sikkerhet».

Solberg avviser at det er noen kobling mellom de to sakene.

– Det mener jeg det ikke er grunnlag for å si. Og så får velgerne gjøre seg opp en mening om dette. Jeg tror velgerne ser forskjell på reelle bekymringer og hva som er politiske saker. Vi har gode svar når det blir høring om Riksrevisjonens rapport om objektsikring. Det er ikke alle konklusjonene der vi er enige i, og det blir noe Stortinget må ta stilling til, sier statsministeren til NTB.