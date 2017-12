* 13 menn i alderen 25 til 55 år står tiltalt i en sak som startet i Oslo tingrett 20. september.

* Tiltalen omfatter 14 punkter. De alvorligste gjelder innførsel og forsøk på innførsel av store kvanta narkotika, dessuten drapsplaner og planer om å rane et fly med verditransport på Gardermoen.

* Nokas-dømte Metkel Betew (39) er sentral i alle de alvorligste tiltalepunktene. Påtalemyndigheten har varslet påstand om 18 års forvaring for Betew. Betew ble løslatt i oktober 2014 etter å ha sonet minstetiden på ti år av forvaringsdommen for Nokas-ranet, men ble pågrepet igjen i august 2015.

* Betew er sammen med Bandidos-topp Lars Harnes (49) tiltalt for å ha planlagt å drepe Imran Saber, kjent under tilnavnet «Onkel Skrue».

* Aktoratet ba 6. desember om 20 års forvaring, med en minstetid på 14 år, for Betew.

* Tolv av de tiltalte, alle unntatt Harnes, er også tiltalt etter straffelovens § 60 a, den såkalte mafiaparagrafen, om organisert kriminell virksomhet.

* Påtalemyndigheten mener tre av de tiltalte, alle fra Sørlandet, tre ganger i mai og juni 2015 prøvde å innføre 38 kilo hasj og 12 kilo marihuana fra Nederland til Norge med henholdsvis seilbåt og bobil på oppdrag fra Betew. Forsøkene mislyktes.

* Et brødrepar på 31 og 36 år og tre andre er tiltalt for å ha innført cannabisen. En 25-åring og en 28-åring er tiltalt for å ha tatt imot narkotikaen i Norge.

* Brødreparet og en 37 år gammel tidligere basketspiller er også tiltalt for å ha planlagt flyranet på Gardermoen sammen med Betew. Brødreparet er i tillegg tiltalt for ulovlig oppbevaring av en rekke våpen, deriblant flere automatgeværer.

* Saken er resultatet av «Operasjon Sult», der politiet i lang tid spanet på Betew med bruk av avlytting og infiltrasjon. Blant annet utga tre danske politimenn seg for å være gangstere og fikk innpass i ligaen.

* Aktoratet består av statsadvokatene Alvar Randa, Geir Evanger og Line Steen Presthus.

* Dommer i tingretten er Nini Ring.

* Rettssaken skal etter planen pågå til 8. desember.