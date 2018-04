Den norske statsborgeren som er pågrepet etter en siktelse for laksesmugling i Kina i mars, risikerer livstid om hun blir dømt.

Kvinnen er varetektsfengslet med brev- og besøksforbud, siktet for å ha smuglet laks inn i Kina for mellom 150 og 180 millioner kroner, skrev Fiskeribladet før helgen. Kvinnen har ifølge avisen tidligere vært bosatt i Bergen.

Smuglere som unndrar tollavgifter for mer enn 500.000 kinesiske yuan, over 619.000 kroner, må regne med hele ti års minstetid i fengsel, ifølge fiskerinettstedet Undercurrentnews , som siteres av E24.

Maksimalstraffen er livstid, heter det videre. I alt skal laks for hele 720 millioner kroner være stanset på grensen mellom Kina og Vietnam. Ifølge kinesiske myndigheter er det er svært mye norsk frossen laks i tollbeslagene. Fisken er sendt med fly til Vietnam og har blitt smuglet inn med båt til Kina til byene Guangzhou, Shanghai, Shenzhen og Beijing.

Fiskeribladet skrev fredag at den siktede kvinnen er gift med en nordmann og bosatt i Shanghai. Hun skal derfor ha både norsk og kinesisk statsborgerskap.

Dagens Næringsliv skriver at kvinnen har solgt laks for norske selskaper i 20 år. Lakseeksporten til Kina har vokst voldsomt etter undertegningen av den kinesisknorske lakseavtalen i mai 2017. Norge eksporterte mer enn 1.700 tonn laks i januar, åtte ganger mer enn i samme måned i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Samtidig som den norske lakseeksporten til Kina øker, ble eksporten til Vietnam halvert. Årsaken er at lakseavtalen med Kina har ført til at norske eksportører ikke lenger trenger å sende laksen via Vietnam for å nå det kinesiske markedet.