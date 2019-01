KANSELLERINGER: Over 100 avganger er blitt kansellert i årets første to uker. FOTO: Alice Bratshaug

Fergeselskap får millionbot etter en rekke kansellerte avganger

Fergeselskapet Torghatten Nord må betale bøter på minst én million kroner, etter at å ha kansellert over hundre avganger på et fergesamband i Hordaland.