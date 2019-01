Jakten for å finne Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) hadde vart i over ti uker. Til slutt så politiet ingen annen utvei enn å be om publikums hjelp.

Politiinspektør Tommy Brøske er en erfaren og tilsynelatende sindig og dypt konsentrert politimann. Men da han trakk pusten og stilte seg bak et bord med mikrofoner i et rom tettpakket med journalister og fotografer på politihuset i Lillestrøm ved lunsjtider i onsdag, visste han at det han nå skulle fortelle var ekstraordinært.

Og han antok også at han kunne forvente kritiske spørsmål om hvorfor han og Øst politidistrikt hadde ventet så lenge med å fortelle det.

– Spor kan ha blitt kalde, forringet eller borte, medgikk han.

Med nøkterne og veloverveide ord kom Brøske med historien som kan endre måten rike norske menn og kvinner forholder seg til sikkerhet på.

Olav Olsen

Gift med en av Norges rikeste

Hovedteorien til Øst politidistrikt er at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) ble bortført fra sitt hjem på morgenen eller formiddagen onsdag 31. oktober i fjor. Kilder opplyser at hun trolig ble overrasket på badet i parets store, men nøkterne enebolig i enden av Sloraveien i Lørenskog på Halloween-dagen.

Privat

Eivind Yggeseth / Eivind Yggeseth

I dag har hun vært savnet i 71 dager. Ingen har hørt eller sett et livstegn fra henne. Og når familien henvender seg til gjerningsmennene gjennom sin bistandsadvokat, er det først og fremst det de ber om: Et livstegn, et bevis på at hun har det bra.

Motivet antas å være økonomisk, for når man skal beskrive Hagen utover at hun er pensjonist, trebarnsmor, utadvendt og familiekjær, må man også ta med at hun er gift med en av Norges rikeste, investoren Tom Hagen. Bare i løpet av 2017 tjente Hagen, som er kjent for å holde en lav profil og på ingen måte søke offentlig oppmerksomhet, 174 millioner kroner på strøm og eiendom.

Aftenposten har kjent til forsvinningen lenge og fått bekreftet at politiet fra første stund har betraktet den som en bortføring. Aftenposten fikk også tidlig vite at gjerningsmennene krevde løsepenger utbetalt i kryptovaluta, noe som ble bekreftet på onsdagens pressekonferanse.

VG erfarer at det er blitt krevd ni millioner euro (nærmere 86 millioner norske kroner), noe Tommy Brøske ikke ville bekrefte. Politiinspektøren brukte ord som «profesjonalitet», «utfordrende å spore» og «svært krevende» om det politiet står overfor.

Jan T. Espedal

Espedal, Jan Tomas

«Ikke betal løsepengene»

Og så sa han: – Politiet har rådet familien om ikke å innfri kravet om løsepenger.

Politiinspektøren fra felles enhet for etterretning og etterforskning ble spurt om hvorfor familien hadde fått et slikt råd, til tross for at man ofte har sett lignende anbefalinger i andre kidnappingssaker.

Olav Olsen

– Det har vært en vanskelig vurdering å ta. Vi gir fakta og råd bygget på kunnskap fra lignende saker, men til syvende og sist er det familien som må gjøre vurderingen, svarte han.

Allerede før Hagen-familiens bistandsadvokat noen timer senere holdt sin egen pressekonferanse på et kontor i Oslo, hadde saken saken sprukket i internasjonale medier som BBC og Reuters. Den tidligere statsadvokaten Svein Holdens CV er full av mye stort, tungt og vondt, blant annet var han en av aktorene i rettssaken mot terrorsiktede Anders Behring Breivik, men Holden virket svært preget av alvoret i saken.

Han sa at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen familie opplever bortføringen som en grusom og umenneskelig handling. Familiens fremste bønn er et tegn på liv fra den savnede 68-åringen.

– Familien har besluttet å følge politiets råd om ikke å utbetale løsepenger. De håper derfor at dagens offentliggjøring av saken vil bidra til at de kommer i kontakt med dem som har bortført Anne-Elisabeth, og at de får en bekreftelse på at alt står bra til med henne. Slik at de deretter kan starte en prosess med å få henne trygt hjem.

Hans O. Torgersen

Falske skilt og dekkhistorier

Det er fremsatt alvorlige trusler om hva som vil skje med Anne-Elisabeth Falkevik Hagen dersom løsepengene ikke blir betalt eller dersom politiet blir involvert.

Derfor har politiet etterforsket saken i full hemmelighet, blant annet med falske bilskilt og dekkhistorier og beskjed til naboer om at de må forholde seg tause. De første ukene etter at alarmen gikk, har kriminalteknikere tilbrakt hundrevis av timer inne i ekteparets bolig på leting etter bevis og DNA-spor.

Aftenposten har vært kjent med situasjonen over tid, men av hensyn til savnedes liv og helse omtalte ikke avisen saken før onsdag morgen.

Dreiningen skyldtes at flere kilder i nabolaget og ulike politikilder tirsdag kveld opplyste at Øst politidistrikt planla en pressekonferanse om saken i løpet av onsdag.

Et familiemedlem av 68-åringen ringte en nabo og ga ved 21-tiden tirsdag beskjed om at nabolaget måtte forberede seg på nyheten som ville bli sluppet gjennom pressekonferansen. I samtalen formidlet familiemedlemmet at kvinnen er bortført og at det er fremsatt krav om «masse» løsepenger.

Har gjort mye, vet lite

Et av de store spørsmålene på onsdagens pressekonferanse i Lillestrøm var: Hvorfor forteller dere nå – etter over ti uker?

Politiinspektør Tommy Brøske svarte «fordi vi trenger hjelp» på mange forskjellige måter.

Han la på ingen måte skjul på at det hadde vært en vanskelig avgjørelse å ta. Men politiet hadde brukt sin egen fagkompetanse, konsultert eksternt, utført en hel rekke med etterforskningsskritt uten å ha noen mistenkte i saken. Man vet heller ikke om Anne-Elisabeth Falkevik Hagen lever, om hun er blitt holdt skjult på samme sted eller flyttet, eller om hun er i Norge eller i utlandet.

– Vi har behov for mer informasjon i saken, sa han.

Så ba han personer som har vært i området rundt Hagens hus på morgenen eller tidlig formiddag 31. oktober om å melde seg. Han ba om tips fra personer som kan ha registrert aktivitet i området eller i nærheten. Han minnet om at den aktuelle dagen var Halloween. Det kan gjøre det enklere for folk å huske hvor de var og hva de gjorde. Han anmodet også om at eventuelle opptak fra for eksempel dashbordkamera eller lignende bør vises frem.

– Dere har ventet ti uker med å gå ut med informasjon om saken. Kan spor ha blitt kalde? spurte Aftenposten.

– Vi kan ikke utelukke det. Det er et av momentene som har vært vanskelig å vurdere. Spor kan ha blitt kalde, forringet eller borte, svarte Tommy Brøske.

Etter pressekonferansen, der han stående hadde svart på spørsmål etter spørsmål i nærmere tre kvarter, måtte han ha fem minutter for seg selv før han møtte mediene til én til én-intervjuer. Da det ble Aftenpostens tur, sa han:

– Nå kan jeg endelig sette meg.

Noen minutter senere gikk han videre. Mens han gikk der i gangen på politihuset i Lillestrøm, klødde han seg i hodet.

Olav Olsen

Se hele pressekonferansen her