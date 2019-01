Den russiske mannen som er siktet etter knivstikking i en Kiwi-butikk i Oslo, forteller i avhør at han ville drepe flest mulig og har en tilknytning til islam.

Mannen er 20 år gammel, kommer fra den russiske republikken Basjkortostan og er russisk statsborger, opplyser PST-sjef Benedicte Bjørnland til NTB.

– Han har forklart at han har en tilknytning til islam, og så har han forklart at han ønsket å drepe flere mennesker og at dette var en terrorhandling, sier hun.

Mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 131 , som omfatter terrorhandlinger. PST vil vurdere om hendelsen påvirker det generelle trusselbildet.

Ingen kjent tilknytning

Ifølge PST-sjefen er det per nå ikke avdekket at mannen har tilknytning til noen kjente terrororganisasjoner.

– Men det vil etterforskningen søke å avklare, sier hun.

En norsk kvinne i 20-årene er kritisk skadd etter å ha blitt knivstukket i en Kiwi-butikk i Møllergata i Oslo. Politiet fikk melding om hendelsen torsdag klokken 12.53. Først ble saken etterforsket av Oslo politidistrikt.

– Fredag morgen besluttet Riksadvokaten at etterforskningen av knivangrepet overføres til PST. Bakgrunnen er opplysninger siktede kom med i avhør torsdag kveld, opplyser Bjørnland.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) kommenterte fredag knivangrepet.

– Jeg tenker på henne og hennes familie i en meget vanskelig stund, sier han.

Trolig tilfeldig offer

Etter knivstikkingen opplyste operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB at kvinnen sto i kassen for å betale da hun ble stukket i ryggen.

– Alt tyder på at hun var et tilfeldig offer, sa operasjonslederen.

Kvinnen ble brakt til Ullevål sykehus med kritiske skader, men tilstanden ble betegnet som stabil.

I etterkant av knivstikkingen skal gjerningsmannen ha angrepet personen som satt i kassa, men deretter valgt å løpe fra stedet. Han ble pågrepet av politiet i nærheten av åstedet etter kort tid.