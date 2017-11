Flere ansatte i Statistisk sentralbyrå reagerer på beskrivelsene som den avgåtte direktøren Christine Meyer har gitt pressen om omorganiseringen i SSB.

– Det er snakk om to ulike virkelighetsforståelser, sier forbundsleder John Leirvaag i LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag.

På vegne av de NTL-organiserte i SSB går han ut mot Meyer og den versjon av omorganiseringsprosessen som hun har presentert i mediene.

Advarte

Leirvaag framholder at det ikke manglet på advarsler fra NTLs tillitsvalgte underveis i prosessen.

– Altfor mange prosesser var satt i gang på samme tid, og det var en stor bekymring for om fagmiljøene ville bli ivaretatt. Det hjelper ikke med mange ambisiøse planer når disse ikke er tilstrekkelig forankret, heter det i en pressemelding fra LO-forbundet.

– De tillitsvalgte mener Meyer har levert mangelfulle undersøkelser av konsekvensene ved omorganiseringen og alternative løsninger, poengterer Leirvaag.

– I stikken

I et intervju med NRKs Ole Torp tidligere denne uka uttalte Meyer at hun ved å gå av følte at hun lot de ansatte i stikken.

– Dette framstår som paradoksalt når hun med sin egen opptreden i mediene har skapt større uro og usikkerhet i SSB enn nødvendig. Dette har utvilsomt bidratt til å svekke SSBs anseelse, står det i pressemeldingen fra NTL.

LO-forbundet mener Finansdepartementet handlet rett ved «å ta grep» i saken og ber om at SSBs nye ledelse går igjennom omorganiseringsplanene på nytt.

– Meyer framstiller de tillitsvalgte som lite endringsvillige. Det er de ikke, understreker Leirvaag.