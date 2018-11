Skattedirektoratet åpner for å fjerne avgiftsfordel for datasentre som driver med kryptovaluta. Da blir det ulønnsomt å drive i Norge, sier Kryptovault.

Datasentre ble nylig tildelt samme fordel som annen kraftkrevende industri. Mens vanlige kunder betaler en avgift på 16,58 øre per kilowattime for leveranse av kraft, betaler industrien en redusert sats på 0,48 øre per kilowattime, og denne gjelder også datasentre med uttak på over 0,5 megawatt.

Spørsmålet er om denne avgiftsfordelen også skal gjelde datasentre som driver med omstridte kryptovalutaer

Elavgift

Lise Åserud / NTB scanpix

Skattedirektoratet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert om man kan gjøre et unntak slik at kryptoselskaper ikke får redusert avgift, og har konkludert med at dette er mulig.

Konkret foreslår direktoratet å endre regelverket slik at vanlige datasentre fortsatt får redusert elavgift, mens det gjøres et eget unntak fra denne regelen for datasentre som utvinner kryptovaluta.

– Norge kan ikke fortsette å gi enorme avgiftslettelser til den skitneste formen for kryptovaluta produksjon som bitcoin. Det krever enormt mye energi og gir store utslipp av klimagasser globalt. Derfor er vi glade for at Skattedirektoratet nå sier vi kan innføre full elavgift for denne virksomheten, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) i en kommentar til NTB.

Tor Høvik, arkiv

-Ikke lønnsomt

Finansdepartementet vil nå gjennomgå Skattedirektoratets utredning og vurdere eventuell oppfølging, skriver departementet i en melding torsdag.

Kryptovault-talsmann Gjermund Hagesæter sier til E24 at det ikke vil være lønnsomt å etablere datasentre innen kryptovaluta i Norge hvis avgiftsfordelen fjernes.