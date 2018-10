Arbeidsledigheten er lav, og det mangler folk til 44.400 jobber. I statsbudsjettet setter regjeringen av 125 millioner kroner til å få flere i arbeid.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier til Dagbladet at ledigheten er gått ned det siste året og at vi må ti år tilbake for å finne en arbeidsledighet på under 3 prosent i samtlige fylker.

Mangelen på arbeidskraft er 10.600 høyere enn for et år siden, sier Høyre-statsråden og sier det totalt mangler arbeidskraft til anslagsvis 44.400 jobber.

– Vi har en stor arbeidskraftreserve som må mobiliseres. Det handler om å skape et bærekraftig velferdssamfunn, men er også et verdispørsmål. Regjeringen mener at arbeidslivet også skal ha plass til dem med ekstra utfordringer eller hull i CV-en, sier hun. En måte regjeringen vil gjøre dette på er gjennom en inkluderingsdugnad som går langs tre spor, opplyser Hauglie.

– For det første ved å minske risikoen for arbeidsgivere når de sysselsetter nye medarbeidere. For det andre ved å styrke tilbudet for arbeidssøkere med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. For det tredje ved å øke kompetansen, forklarer statsråden.

For å styrke gjennomføringen av denne dugnaden, settes det av 125 millioner kroner i statsbudsjettet, som legges frem mandag.