NATURLIG PLASS: – Det er flott at mange skoler tilbyr elevene besøk til kirken i forbindelse med jul. Kristen tradisjon og kulturarv har en naturlig plass i skolen, og gudstjenester kan være en fin måte å oppleve dette på, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan ToreSanner. FOTO: Terje Pedersen / NTB scanpix (arkiv)

Alle skoler oppfordres til å tilby skolegudstjenester

Alle skoler bør tilby skolegudstjeneste og et likeverdig alternativ for elever som ikke vil gå i kirken. Det slås fast i en ny veileder for skolegudstjenester.