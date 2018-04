Vinmonopolet skal nå fase over all vin til under 150 kroner til alternativ emballasje. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Vinmonopolet går over til alternativ emballasje for billigvin

Vinmonopolet har som mål at all ny vin til under 150 kroner skal nå fases over på papp, plast, aluminium eller lettglass.