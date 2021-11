Person død av stikkskader i Oslo

Politiet i Oslo har startet drapsetterforskning etter at en person som ble påført stikkskader i brystet, døde. Ingen er pågrepet i saken.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Personen ble funnet død i Københavngata, som ligger på Grünerløkka rett sør for ring 2. Bakgrunnen for hendelsen er uklar.

Politiet ble varslet klokken 2.45 natt til onsdag.

– Alt tyder på at det har skjedd utendørs, forteller operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han ønsker ikke å si noe om alder og kjønn på den døde, og de pårørende er ikke varslet.

Overfor NRK bekrefter politiet at det er satt i gang drapsetterforskning. Til kanalen opplyser operasjonslederen at personen blødde mye og at det ble satt i gang gjenoppliving. Den skadede ble fraktet til Ullevål sykehus, men erklært død etter kort tid.

Politiet jobber på stedet med tekniske og taktiske undersøkelser.