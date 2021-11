Eva Kristin Hansen fortalte ikke om regelmisforståelse torsdag

På et møte så sent som torsdag unnlot stortingspresident Eva Kristin Hansen å fortelle om at hun selv hadde misforstått reglene om pendlerboliger.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) informerte ikke om hennes forhold i pendlerboligsaken så sent som torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Da var det møte om pendlerboligsaken i Stortingets presidentskap, der medlemmene diskuterte sammensetningen av utvalget som skal gjennomgå reglene, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg visste ingenting om saken før den kom i mediene tirsdag, sier første visepresident Svein Harberg (H).

Eva Kristin Hansen har ikke besvart DNs henvendelser om saken.

Stortingspresidenten har selv forklart at hun har fulgt retningslinjene, men har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger.

Til NRK har Hansen sagt at hun skjønte at hun hadde brutt reglene da Adresseavisen stilte henne spørsmål om pendlerboligen.