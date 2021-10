Støre møtte Lavrov: – Viktig at vi snakker sammen også der vi er uenige

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ville gjerne møte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og tok turen innom da han var på vei hjem fra Tromsø.

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.h.) og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kjenner hverandre godt fra tidligere.

Selv om Lavrovs besøk blir beskrevet som en høflighetsvisitt, ble det anledning til å komme inn på en rekke politiske temaer også.

– Vi snakket om samarbeidet mellom Norge og Russland, og at den nye regjeringen ønsker å ha et godt og konstruktivt forhold til vår nabo, særlig knyttet til temaer i nord, sier Støre til NTB.

Møtet med den russiske utenriksministeren fant sted i statsministerboligen i Parkveien. Etter planen skulle samtalen vare en halvtime, men de to hadde så mye å snakke om at det tok drøyt 50 minutter før Lavrov var på vei ut. Utenriksministeren gikk rett i bilen, uten å svare på spørsmål fra norsk og russisk presse eller kommentere møtet.

Støre kunne etterpå fortelle at de to diskuterte en rekke spørsmål knyttet til havområdene og klima og energi. I tillegg snakket de om internasjonale spørsmål og samarbeid i FNs sikkerhetsråd, der også Norge i år har sete.

Tok opp menneskerettigheter

Lavrov var mandag i Tromsø for å delta på toppmøtet i Barentsrådet, der utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) var vertskap.

Da det i løpet av helgen ble klart at han skulle fly hjem via Oslo, ble det besluttet at det ville bli tid til et møte med statsministeren også. Støre bekrefter at det var på Lavrovs initiativ.

– Ja, det var det, sier han til NTB.

Selv om både Støre og Huitfeldt har vært opptatt av å fremme godt naboskap og økt samarbeid, har de begge benyttet anledningen til å adressere Norges bekymring over utviklingstrekk i Russland. Spesielt hva gjelder menneskerettigheter og forholdene for frivillige organisasjoner.

– Det er viktig å markere at trekkene i utviklingen i Russland begrenser kontaktene i folk-til-folk-samarbeidet, sier Støre.

Gamle kjente

Statsministeren kjenner Lavrov godt fra sin tid som utenriksminister. I 2011 kom de fram til en avtale om en delelinje i Barentshavet som avsluttet en 40 år lang uenighet mellom landene.

Lavrov har vært Russlands utenriksminister siden 2004, og før det var han Russlands ambassadør til FN. Støre har ikke møtt ham på åtte-ni år, men sier de to raskt fant tonen – til tross for at også mer krevende temaer ble tatt opp.

– Vi har en tone som gjør det mulig å snakke om det på en måte som er profesjonell og ryddig. Det er sånn det skal være. Det er viktig at vi snakker sammen politisk, også på områder der vi er uenige, sier han.

I den uautoriserte biografien «Seierherren» beskrives det hvordan Støre og Lavrov drakk vodka og så på fotballkamp sammen da de var i forhandlinger om delelinjeavtalen. Støre kunne overfor VG bekrefte at det var noe hold i historien, men at det ikke ble vodka denne gangen.

– Jeg kan bekrefte at deler av den historien har elementer av sannhet i seg, men her ble det kaffe og Farris, sa han.

Felles front mot EU-forslag

Støre og Lavrov er enige om at full stans av oljeaktivitet i Arkitis – slik EU går inn for – ikke er noen god løsning, melder NRK.

EU la fram forslaget for et par uker siden. I et intervju med Financial Times sa Støre at stans i oljeaktivitet i området vil virke mot sin hensikt, og han fikk støtte fra den russiske utenriksministeren.

– Jeg er enig med den meningen som Norges statsminister Jonas Gahr Støre uttrykte. Han har allerede sagt hva han mener om dette forslaget fra EU, sa Lavrov til NRK tirsdag.

Prioriterer nordområdene

Barentssamarbeidet har fått en sentral plass i Hurdalsplattformen til Støre-regjeringen som slår fast at nordområdene er Norges viktigste strategiske interesseområde. Russland har hatt et kjølig forhold til Vesten i flere år, blant annet på grunn av Russlands involvering i Ukraina.

Tidligere i oktober utviste Nato åtte russiske utsendinger som de mente var etterretningsoffiserer, og Russland svarte med å stenge Natos kontor i Moskva og sitt diplomatiske kontor med Nato i Brussel.