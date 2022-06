To personer døde i trafikkulykke på E6 i Troms

To personer omkom og tre personer er sendt til behandling etter en trafikkulykke med tre biler ved Brandvollkrysset på E6 i Bardu i Troms.

Det er lange køer på E6 i Troms etter trafikkulykken i Bardu.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Det er en varebil og to personbiler som har støtt sammen, sier operasjonsleder Rune Nilsen i Troms politidistrikt til NTB.

To personer er bekreftet omkommet etter ulykken. I tillegg er to personer sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge, men disse skal ikke være livstruende skadd. Den femte personen som var involvert i ulykken, får behandling på et lokalt legekontor.

Politiet meldte om ulykken på Twitter i 16.15-tiden søndag ettermiddag.