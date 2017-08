Borgerlig kaos eller rødgrønn røre? Statsminister Erna Solberg (H) og utfordrer Jonas Gahr Støre (Ap) er enige om én ting: Bare rot med den andre i regjering.

Etter å ha varmet opp med en skatteduell på TV 2, møttes de to til en ny duell på NRK senere på kvelden.

Skattekutt eller skatteøkning var hovedtema også på statskanalen, men mot slutten ble debatten penset over til om de borgerlige partiene eller de rødgrønne partiene er gode nok venner til å samle seg om de får flertall.

– Alle de borgerlige partiene går til valg på sin egen politikk, og det gjorde man sist gang også. Men det ble ikke sånn vi ønsket, at alle de fire partiene kom i regjering, forklarte Solberg.

For fire år siden ville ikke Venstre og KrF danne regjering med Frp.

– Vi klarte likevel å finne gode løsninger på mange av de vanskelige spørsmålene, som for eksempel asylpolitikken, sa Solberg.

Den sittende statsministeren er sikker i sin sak:

– Får vi et borgerlig flertall ved valget til høsten, så får vi en borgerlig regjering etterpå.

Støre fikk spørsmål om hvilke signaler det sender velgerne at Arbeiderpartiet samarbeider med Fremskrittspartiet i Sandnes.

– Det er kommunepolitikkens litt underfundige vesen, men det klareste mønsteret rundt om i landet er at borgerlige partier samarbeider, og de rødgrønne samarbeider, svarte Ap-lederen.

Støre har vært raskt ute med å påpeke det han omtaler som et borgerlig kaos, men NRKs debattleder Jon Gelius mener det er mange som nikker anerkjennende til påstanden om at det er en rødgrønn røre. Noe Støre så klart er uenig i.

– Jeg synes det er lettere enn på den andre siden, fordi på min side av streken er de som vil bytte ut Erna og Siv, tydelige på at Arbeiderpartiet skal lede en regjering. Vi har holdt dørene åpne for sentrumspartiene, men nå er den stengt for Venstre, som har valgt Høyre og Frp, og det ser ut som KrF går samme vei, sa Støre, som fikk siste ord i duellen:

– Du har giftet deg med Frp, og det blir ditt store ettermæle, Erna.

Ifølge en måling Kantar TNS har gjort for TV 2, er det dødt løp mellom de to partilederne. 50,3 prosent av de spurte tror Støre blir statsminister etter valget, mens 48,4 prosent tror Solberg fortsetter.