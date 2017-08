Etter at han stakk av fra prøveløslatelsen som startet i 2015, ønsker politiet ham tilbake bak murene.

– Vi mener det er fare for at mannen skal forsvinne igjen, og derfor blir han fremstilt for varetektsfengsling i morgen, forteller politiadvokat Inger-Lise Høyland.

Mannen, som er i midten av 40-årene, hadde vært på rømmen fra politiet i nesten to uker da tips fra publikum gjorde at han ble pågrepet.

Trenger ikke ny siktelse

Høyland forteller at politiet ønsker mannen tilbake i fengsel, fordi han har stukket av og brutt vilkårene for prøveløslatelsen sin.

Til dette kreves ingen ny siktelse.

Mannens forsvarer, Beate Hamre, forteller til BT at hun ikke ønsker å kommentere saken før fengslingsmøtet i morgen.

Dømt flere ganger tidligere

Mannen har vært dømt for seksualforbrytelser flere ganger tidligere.

Da BT omtalte mannen i 2005, var det fjerde gangen han ble dømt. Flere tenåringer hadde da forklart seg om overgrep fra mannen.

Siden den gang har mannen vært prøveløslatt én gang og fengslet igjen, fordi institusjonen han var pålagt å ha opphold i ikke lenger samtykket til oppholdet.