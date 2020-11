Politiet forlenger midlertidig bevæpning

Politidirektoratet har besluttet å forlenge midlertidig bevæpning av politiet for en periode på inntil seks uker. Dermed vil bevæpningen vare til 8. januar.

Politidirektør Benedicte Bjørnland har besluttet å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet. Bakgrunnen er PSTs vurdering om økt trussel fra ekstreme islamistiske miljøer. Arkivfoto: Geir Olsen / NTB

NTB

Politiet ble i begynnelsen av november bevæpnet i tre uker i kjølvannet av drapet på læreren Samuel Paty og et dødelig knivangrep i Nice.

PSTs vurdering er fortsatt at terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

− Beslutningen bygger på at politiet på stedet skal kunne kan gå raskere til aksjon ved et eventuelt terrorangrep for å avverge, begrense skadeomfang eller stanse et pågående angrep, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Aktuelle mål er islamkritikere, menneskerettighets- og ytringsfrihetsaktivister eller symbolmål som kirker og synagoger. Politi- og forsvarspersonell er også aktuelle symbolske mål.

Sannsynlige angrepsmidler er hogg- og stikkvåpen eller kjøretøyer.