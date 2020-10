Historisk anklage fra regjeringen avfeies som tull av russisk topp-politiker

For første gang har den norske regjeringen offentlig anklaget et annet land for dataangrep mot Norge. PST, som leder etterforskningen, sitter stille i båten.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide møter pressen utenfor utenriksdepartementet i forbindelse med at regjeringen mener at Russland står bak et datainnbruddet mot Stortinget. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Det vekket oppsikt da utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tirsdag gikk ut med en offentlig anklage om at det var Russland som sto bak dataangrepet mot Stortinget i sommer.

Den samme anklagen ble videreformidlet til den russiske ambassaden, som var kalt inn på teppet i Utenriksdepartementet tidligere tirsdag.

– Det er viktig for oss å holde Russland ansvarlige, det er fordi denne typen hendelse er uforsvarlig, sier Søreide til pressen utenfor UD.

Hun understreket at det var første gang Norge gikk ut med en såkalt attribusjon, som på det diplomatiske fagspråket betyr å plassere skyld.

Avvises av russisk topp-politiker

Lederen for utenrikskomiteen i det russiske parlamentet, Leonid Slutskij, omtaler de norske anklagene om et russisk dataangrep som «fullstendig tull».

Slutskij sier til nyhetsbyrået Tass at «det ikke er første gang Norge blir et gissel for det generelle anti-russiske hysteriet».

Han viser til at Norge tidligere i år utviste en russisk diplomat etter at en norsk statsborger i august ble pågrepet da han satt i møte med det Politiets sikkerhetstjeneste omtaler som en russisk etterretningsagent.

– Dette var et alvorlig skritt mot en forverring av russisk-norske forhold. Påstander om russiske nettangrep mot det norske parlamentet er nok et skritt i samme retning, sier Slutskij.

Stortinget ble i sommer utsatt for et dataangrep, som regjeringen nå anklager Russland for å ha stått bak. Foto: Terje Pedersen / NTB

PST vil ikke peke på Russland ennå

Det gjør regjeringen til tross for at Politiets sikkerhetstjeneste ikke har konkludert i sin etterforskning. PST vil på spørsmål fra NTB ikke peke på Russland eller andre land foreløpig.

– Etterforskningen og en såkalt attribusjon har forskjellige formål. Dette er noe vi bruker når vi med stor grad av sannsynlighet kan si at det er et land eller en aktør som står bak, sier Søreide.

PST vil derimot ikke si noe om hvor de står i etterforskningen.

– Det er flere andre enn oss som gir regjeringen informasjon i denne saken, så hva de bygger anklagen på, må dere nesten spørre regjeringen om. Vi etterforsker saken, og etterforskningen pågår uavhengig av det som har kommet fra regjeringen her, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NTB.

Kommunikasjonsdirektør i PST Trond Hugubakken vil ikke peke på Russland i den nåværende fasen av etterforskningen av dataangrepet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vil ha et pragmatisk forhold

Han vil ikke svare på om PST etterforsker andre muligheter enn at det var Russland som sto bak angrepet.

– Hvor sikker er du på at det er Russland som sto bak, Søreide?

– Det informasjonsgrunnlaget vi har, som er basert på analyser og sammenstilling som våre sikkerhetstjenester har gjort, det er tydelig og det er grunnen til at vi har gått ut som vi har gjort i dag, sier utenriksministeren til NTB.

– Hvordan påvirker dette forholdet til Russland?

– Vi ønsker å ha et pragmatisk og godt forhold til Russland, men vi kan samtidig ikke la være å reagere når angrep treffer Stortinget og de viktige, demokratiske interessene som Stortinget representerer, sier Søreide.

Offentlig smekk på fingrene

Utenriksministeren ville ikke svare direkte på om Norge vil foreta seg noe mer overfor Russland, men antydet at det at regjeringen går ut med en offentlig anklage var en tydelig nok reaksjon i seg selv.

Tidligere sjef for etterretningsgruppen E14, Ola Kaldager, tror ikke det vil skje noe mer enn som så.

– Kanskje Norge sender en protest eller lignende. Og russerne kommer til å si at det ikke er dem, sier Kaldager til Dagbladet.

Stortingspresident Tone W. Trøen ser svært alvorlig på opplysningene om at Russland skal ha stått bak IT-angrepet mot Stortinget tidligere i høst. Foto: Terje Pedersen / NTB

Frykter flere angrep

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) kaller dataangrepet i sommer et uakseptabelt og svært alvorlig angrep.

– Trusselbildet er i rask endring og stadig mer krevende. Vi vet at Stortinget og politikere er utsatt. Dette viser at vi fortsatt må være skjerpet, ikke minst nå som vi går inn i et valgår, sier Trøen.

Søreide understreker at de åpne etterretningsrapportene antyder at vi vil se flere slike dataangrep fremover.

Russlands utenriksdepartement har foreløpig ikke besvart NTBs henvendelser.